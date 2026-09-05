On jouait la 80e minute à Amsterdam, les visiteurs d’Eindhoven menaient 2-1, lorsque Ruben van Bommel a sèchement percuté son adversaire Aaron Bouwman dans un duel aérien.

Au premier visionnage, la scène rappelait bel et bien le tristement célèbre choc de Toni Schumacher sur Patrick Battiston en demi-finale de la Coupe du monde 1982. Alors que Bouwman, joueur de l’Ajax, s’élevait pour disputer un ballon de la tête de manière tout à fait normale, van Bommel, lancé à grande vitesse, a visiblement uniquement visé le corps de son adversaire et l’a violemment percuté, hanche en avant, à la tête et au haut du corps.

Une échauffourée a immédiatement éclaté. Plusieurs joueurs de l’Ajax se sont rués, furieux, sur van Bommel, qui a lui-même été défendu par ses coéquipiers du PSV. L’un des premiers auprès de Bouwman, qui se tordait au sol, a été le gardien allemand d’Amsterdam Marc-Andre ter Stegen, qui a réclamé avec insistance une assistance médicale pour le défenseur de 19 ans.

L’arbitre sort le jaune... et suscite incompréhension et contestation

À la grande surprise probable de la plupart des observateurs, l’arbitre Sander van der Eijk a sorti un carton jaune. Il n’y a pas eu de correction éventuelle de la part de l’assistance vidéo.

« Pour moi, ce n’est rien d’autre qu’un rouge », a déclaré Davy Klaassen, de l’Ajax, au sujet de la faute sur son coéquipier, qui n’a pas pu continuer après l’attaque de van Bommel et a été remplacé par l’ancien joueur de Schalke, Thilo Kehrer.

Raymond van Meenen, responsable de l’arbitrage à la Fédération néerlandaise de football, était apparemment du même avis. C’est en tout cas ce qu’a rapporté le journaliste Hugo Borst dans son rôle de consultant pour le diffuseur ESPN NL.

« J’ai déjà parlé avec le patron des arbitres, Raymond van Meenen. Il ne cherchera pas à minimiser cela », a déclaré Borst. « Il est d’accord pour dire qu’il s’agissait d’un carton rouge pour Ruben van Bommel et d’une erreur d’arbitrage. »

Le PSV reste invaincu et poursuit sa route, l’Ajax concède sa première défaite

Avec van Bommel toujours sur la pelouse, le PSV a encore inscrit, par Esmir Bajraktarevic dans le temps additionnel, le but du 3-1 final. Eindhoven a ainsi grimpé, au moins provisoirement, en tête du classement avec 13 points en cinq matches. Pour l’Ajax, il s’agissait de la première défaite de la saison.

Outre ter Stegen, l’ancien joueur de Dortmund Julian Brandt figurait également dans le onze de départ des Amstellodamois. Pour Eindhoven, Ricardo Pepi, ancien joueur du FC Augsbourg, et Lutsharel Geertruida, ancien joueur du RB Leipzig, avaient marqué en première période. Tolu Arokodare a inscrit pour les hôtes l’égalisation provisoire à 1-1.