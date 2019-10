Ruben Dias : "Lyon ? J'ai toujours eu la tête à Benfica"

Présent en conférence de presse avant la réception de Lyon, l'international portugais est revenu sur l'intérêt du club rhodanien à l'été 2018.

reçoit l'Olympique Lyonnais à l'Estadio da Luz ce mercredi soir pour le compte de la troisième journée de la . Titulaire indiscutable chez les Aigles et devenu un élément important avec le , Ruben Dias aurait très bien pu être parmi l'équipe visiteuse. En effet, le défenseur central de Benfica avait été fortement courtisé par l'Olympique Lyonnais à l'été 2018, qui avait ensuite enrôlé Jason Denayer. En conférence de presse, Ruben Dias a minimisé l'intérêt de l'OL et a confié qu'il a toujours été concentré sur Benfica.

"Mon nom a été associé à l’OL durant l'intersaison mais aussi à d’autres clubs alors qu’il n’y avait pas forcément de raisons. Aujourd'hui, je suis pleinement concentré sur le Benfica. J'ai toujours eu la tête à Benfica. Nos derniers résultats ne sont pas très bons, c’est vrai, mais nous souhaitons gagner demain pour nous remettre en bonne position. Personnellement, j’ai encore beaucoup de choses à améliorer mais demain, il faudra gagner en tant qu’équipe. Nous n’avons pas d’autre solution que la victoire", a expliqué le défenseur de Benfica.

Lage : "Deux équipes qui voudront s'imposer"

L'article continue ci-dessous

L'international portugais se méfie des Gones : "Les résultats ne sont pas les meilleurs et nous en sommes conscients, mais notre ambition est de vouloir les améliorer, gagner et correspondre à la taille du club. Notre objectif est simplement de gagner et d’être meilleur, car c’est une compétition où nous voulons être. Nous savons que ce sera un match difficile contre un adversaire très puissant, mais nous pensons d’abord à ce que nous voulons et nous voulons vraiment gagner ce match. Nous aurons un difficile à battre, mais nous nous concentrons vraiment sur ce que nous devons faire pour gagner".

De son côté, Bruno Lage, en conférence de presse, a insisté sur l'importance d'une victoire pour Benfica, battu à deux reprises lors des deux premières journées, pour rester dans la course à la qualification : "Il faudra montrer les valeurs qui sont les nôtres demain. Ce sera un match serré, avec deux équipes qui voudront s’imposer. On affrontera un adversaire très fort. L’OL a bien démarré, tandis que nous avons besoin d’un résultat positif".

"Chaque équipe a des moments plus compliqués au cours d’une saison. Il n’y pas d’équipe parfaite. Ce que fait l’OL n’est pas important pour nous. On se concentre sur ce que l’on fait. C’est tout ce qui nous préoccupe. On a quand même analysé cette équipe de Lyon. On sait qu'elle a changé de système et on s'est également penchés sur le passé de Rudi Garcia... On est très motivés pour ce match. On veut revenir dans la course", a conclu l'entraîneur de Benfica.