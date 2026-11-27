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Mené de deux buts, l'AC Milan a renversé l'Olympiakos en seconde période pour s'imposer 4-2 en Grèce et relancer sa campagne de Ligue Europa. Après avoir vu un ailier faire basculer le match en 15 minutes, Ruben Amorim s'est gardé d'attribuer ce succès à ses choix tactiques.

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Hutchinson inspire une spectaculaire remontée en Grèce

Avec un but et deux passes décisives, Hutchinson a permis à l'AC Milan de battre l'Olympiakos dans un match de Ligue Europa riche en rebondissements . Le club italien a remonté un déficit de deux buts pour décrocher une victoire cruciale et préserver ses espoirs européens.

Mené 2-0 après un but contre son camp de Mike Maignan et une superbe frappe de Jota Silva, l'AC Milan semblait se diriger vers une nouvelle défaite préjudiciable. Hutchinson a lancé la remontée à la 56e minute : après avoir récupéré le ballon près de la ligne médiane, il a avancé, repiqué dans l'axe et conclu avec sang-froid dans le petit filet opposé.

Sept minutes plus tard, l'ailier a servi Alphadjo Cisse pour l'égalisation, avant de créer l'occasion conclue d'une volée par Christian Pulisic à la 71e minute, qui a donné l'avantage à l'AC Milan. Diego Moreira a scellé la victoire 4-2 dans le temps additionnel, au terme d'une contre-attaque à laquelle Pulisic a participé.

Amorim attribue le mérite à Hutchinson

Après le coup de sifflet final, Amorim a minimisé l'effet de ses ajustements tactiques et assuré que la performance individuelle de Hutchinson avait fait la différence.

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« Je n'ai pas changé le cours du match », a déclaré l'ancien entraîneur de Manchester United aux journalistes. « [Goncalo] Ramos est sorti parce qu'il avait mal, c'était donc un remplacement normal. Hutchinson a davantage changé le cours du match que moi. Ce qui a tout changé, c'est le premier but. »

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Amorim a précisé que cette prestation décisive ne l'avait pas surpris, tout en exhortant l'ailier à maintenir ce niveau. « J'attends toujours cela de lui », a-t-il ajouté. « Il a le potentiel pour faire beaucoup plus. Il a du talent, comme d'autres joueurs de l'effectif, mais c'est le mental qui compte. »

L'AC Milan évite une page d'histoire européenne peu enviable

Cette victoire arrive à un moment crucial pour l'un des favoris de la compétition, qui avait perdu trois de ses quatre premiers matches de la phase de ligue. Les deux buts encaissés en Grèce marquent aussi une première peu enviable : selon Opta, l'AC Milan a concédé au moins deux buts lors de trois matches européens consécutifs pour la première fois de son histoire. Malgré ces inquiétudes défensives, Amorim estime que cette remontée peut marquer un tournant pour son groupe.

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« Cela change assurément notre avenir », a-t-il déclaré. « Nous avons bien joué en seconde période, mais nous avons encore commis beaucoup d'erreurs et nous devons progresser. Nous avons beaucoup de travail pour devenir une très grande équipe, mais l'état d'esprit est là. C'est le début de quelque chose. Pour y croire, il faut le voir. Aujourd'hui, nous avons vu que nous pouvions remonter deux buts de retard et gagner 4-2. Notre confiance va grandir. »

L'AC Milan veut poursuivre sur sa lancée

Ces trois points hissent l'AC Milan à la 20e place du classement de la Ligue Europa, avec six points en cinq matches de la phase de ligue. S'il reste encore beaucoup à faire pour se qualifier, ce résultat redonne un souffle dont sa campagne européenne avait grand besoin.