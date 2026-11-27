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Ruben Amorim a appelé l'AC Milan à soigner les « petits détails » malgré sa victoire 4-2 acquise après avoir été mené face à l'Olympiakos en Ligue Europa. Son équipe a renversé la situation à Athènes, mais l'entraîneur reste préoccupé par les failles défensives qui ont permis au club grec de prendre rapidement l'avantage.

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Amorim réclame de la concentration malgré la victoire à Athènes

Milan a livré une deuxième période pleine d'énergie pour remonter un retard de deux buts et décrocher une victoire précieuse sur le terrain de l'Olympiakos jeudi soir. Si ce résultat donne un sérieux coup de pouce à ses ambitions européennes, Amorim a rapidement tempéré les célébrations en pointant les erreurs récurrentes commises par son équipe en début de match. Le technicien portugais a reconnu que cette victoire marquait un tournant dans la campagne européenne du club, mais que les erreurs défensives ne pouvaient être ignorées.

« C'est un succès qui change assurément notre avenir, a expliqué Amorim après le match à Sky Sport Italia. Gagner ce match fait une grande différence par rapport au fait de repartir sans aucun point. Nous avons bien joué en deuxième période, mais nous avons encore commis beaucoup d'erreurs et nous devons les analyser. Ce match nous a apporté beaucoup d'informations. Il nous a montré ce que nous devons améliorer, mais aussi l'état d'esprit qui est le nôtre en ce moment. »

Faire face à la pression des attentes

L'entraîneur de Milan a détaillé les exigences psychologiques liées à la direction d'un club de cette envergure, soulignant que la pression mentale pèse souvent plus lourd que la fatigue physique d'un calendrier chargé. Alors que les matches s'enchaînent, maintenir un haut niveau de performance met le caractère de son groupe à l'épreuve dans plusieurs compétitions à la fois.

« Je pense que le plus gros problème, c'est la concentration sur les petits détails, a poursuivi Amorim. Nous devons progresser dans la gestion de chaque coup de pied arrêté, dans notre manière de défendre notre but, dans les positions à tenir et les actions à réaliser. Sur le plan technique, il y a de bons jours et d'autres moins bons, mais pour moi, la concentration est ce qu'il y a de plus important. Parfois, jouer tous les trois jours est difficile physiquement, mais vivre avec la pression de devoir gagner à chaque fois peut être encore plus difficile. Nous devons aussi progresser dans ce domaine. »

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Une remontée qui renforce la confiance

Cette victoire spectaculaire au Pirée contraste nettement avec la récente rencontre de Milan face à Benfica. Amorim a noté que, même si la prestation contre l'équipe portugaise avait sans doute été meilleure par séquences, l'efficacité montrée face à l'Olympiakos était l'ingrédient qui avait manqué à son équipe pour enfin récolter les fruits de son travail.

« C'est une très belle sensation. Si vous regardez attentivement le match contre Benfica, nous avons eu nos occasions et, parfois, un but suffit à changer un match, a conclu Amorim. Je crois que contre Benfica, nous étions plus près de marquer qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons encaissé un but sur une contre-attaque et cela a changé le match. C'est comme dans la vie, parfois il faut voir pour croire. Nous avons besoin de voir notre équipe bien jouer pour croire en la voie que nous suivons. Quand nous voyons que nous sommes capables de remonter deux buts de retard et d'en marquer quatre, la confiance de l'équipe grandit aussi. »

Milan se tourne vers Cagliari, en difficulté

Milan a enfin mis fin à sa longue série sans victoire en Grèce, décrochant un succès marquant à l'extérieur après quatre matches nuls et deux défaites, dont un revers douloureux 3-1 face à l'Olympiakos en décembre 2018. Cette victoire donne à l'AC Milan un élan précieux avant son retour à la Serie A. L'équipe se déplacera lundi chez Cagliari, en difficulté et en manque de confiance après six défaites lors de ses sept derniers matches.