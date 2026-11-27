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L’entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, a dû présenter des excuses officielles après la fin tendue de la victoire de son équipe en Ligue Europa, en Grèce. Le technicien portugais est revenu sur les tensions provoquées par l’ailier Diego Moreira, dont le geste de défi a éclipsé la brillante remontée des Rossoneri.

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Amorim revient sur le geste controversé de Moreira

Amorim a dû jouer les médiateurs après la victoire 4-2 de Milan face à l’Olympiacos jeudi soir. Le match s’est achevé dans une vive tension après que Moreira, auteur du dernier but qui a assuré la victoire, a célébré d’une manière qui a profondément offensé les supporters locaux et le staff technique de l’équipe grecque. L’ailier est resté immobile pendant plusieurs secondes, fixant les tribunes du regard dans un geste perçu comme une provocation délibérée.

Le comportement du jeune ailier a immédiatement déclenché une confrontation sur le terrain : les joueurs de l’Olympiacos Jota Silva et Saliakas se sont précipités vers lui pour lui demander des comptes. L’atmosphère au stade Karaiskakis est devenue délétère dans les derniers instants, l’équipe locale n’ayant pas apprécié le manque de respect affiché après le quatrième but. « Cela ne se reproduira pas. Moreira est un jeune homme qui joue, mais il doit grandir. Nous savons que nous n’aimerions pas qu’ils fassent cela à nos supporters. C’est ma responsabilité, mais il ne l’a pas fait par méchanceté. Je m’excuse, mais il ne l’a pas fait par méchanceté », a déclaré Amorim, cité par TuttoMercatoWeb.

Hutchinson fait la différence

Au-delà de la controverse, Omari Hutchinson s’est imposé comme le joueur le plus marquant de la rencontre, justifiant la confiance que le club lui a accordée lors du mercato estival. Amorim a rejeté l’idée qu’il était seul responsable de son recrutement, soulignant que le recrutement à Milan était un effort collectif. L’ancien joueur d’Ipswich Town a changé la dynamique du match après son entrée en jeu en seconde période, entraînant son équipe vers la victoire 4-2.

« Quand nous faisons quelque chose au club, nous sommes tous d’accord. Si quelqu’un n’est pas convaincu par un joueur, nous nous tournons vers un autre. Quand un joueur arrive, c’est parce que tout le monde croit en lui. Nous avions besoin d’un joueur avec ces caractéristiques. Parfois, on voit le talent. Il a connu une saison difficile à Nottingham, mais il a bien joué à Ipswich. Il est très fort dans les petits espaces. Il peut faire davantage, surtout avec ce maillot. Il peut effectuer plus souvent ces courses balle au pied », a expliqué l’entraîneur.

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Changements tactiques et inquiétudes liées aux blessures

Le match a basculé grâce à plusieurs décisions tactiques importantes , même si Amorim a minimisé son rôle dans la remontée. La sortie de Goncalo Ramos a surpris les supporters milanais présents sur place, mais l’entraîneur a précisé que ce remplacement était imposé par les circonstances et non dicté par la tactique. Il a ouvert la voie à une approche plus offensive qui a fini par submerger la défense grecque au cours d’une seconde période effrénée.

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« Ce n’est pas moi qui ai changé le match. Ramos est sorti parce qu’il avait mal. Le changement était normal. En seconde période, l’Olympiacos était très agressif, et nous savions que nous pouvions y arriver, mais qu’en seconde période, ils auraient moins de difficultés. Nous devons mieux comprendre le match. Plusieurs facteurs ont contribué à le faire basculer. Hutchinson a davantage changé le match que moi. Ce qui l’a fait basculer, c’est le premier but. Le 4-2 est un très bon résultat. Je pense que les joueurs, le staff... ils croyaient à la victoire. Je leur suis reconnaissant à tous. Aujourd’hui, nous avons montré que nous pouvons faire davantage, que nous avons besoin de tout le monde, mais l’état d’esprit est là », a expliqué Amorim.

Le retour de Tomori renforce la défense

Le retour de Fikayo Tomori a également été un sujet majeur pour l’entraîneur milanais. Remis d’une récente blessure, le défenseur anglais a apporté un calme et une vitesse qui avaient manqué plus tôt dans le match. Amorim a reconnu que son regard sur l’ancien joueur de Chelsea avait beaucoup évolué depuis le début de la saison en cours.

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« Je pense que nous pouvons considérer tout le monde comme titulaire. Aujourd’hui, il a la vitesse, et c’est important. Il a aussi l’expérience. Quand il entre sur le terrain, il fait son travail. Son âge n’a pas d’importance, il peut encore beaucoup progresser, il peut s’adapter au poste de défenseur central. J’ai changé d’avis par rapport au début de la saison, et je lui en suis reconnaissant », a conclu Amorim.