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Ruben Amorim a livré une analyse sans détour de la première défaite de l’AC Milan en championnat cette saison, attribuant le revers 4-2 face à Bologne à un cruel manque d’énergie. L’entraîneur milanais a vu son équipe s’effondrer à San Siro malgré un avantage pris rapidement, au grand dam des supporters avant le derby de Milan qui approche.

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La fatigue précipite la chute de l’AC Milan à San Siro

L’AC Milan a subi son premier revers majeur de la saison en championnat lundi soir, alors que Bologne s’est imposé à San Siro au terme d’un match renversant. Malgré un doublé d’Alphadjo Cisse, l’AC Milan a cédé face à un triplé de Samuel Mbangula et à un but contre son camp coûteux de Davide Bartesaghi. Au coup de sifflet final, les supporters milanais ont accueilli leur équipe sous les sifflets, stupéfaits par la fragilité défensive et le manque de cohésion affichés par les joueurs d’Amorim en seconde période.

« Nous avons disputé des matches où nous avons manqué de régularité sur les 90 minutes, pour diverses raisons. Aujourd’hui, dès la première minute, j’ai ressenti un manque d’énergie et de lucidité dans notre gestion du ballon. Même quand nous menions, j’avais le sentiment que l’équipe n’était pas la même. C’est ce que j’ai ressenti aujourd’hui : j’ai perçu un peu de fatigue. Quand je parle de fatigue, je veux dire que nous ne réfléchissons pas de la même manière, que nous ne jouons pas de la même manière. Je l’ai senti dès la première minute », a expliqué Amorim, cité par Sky Sport Italia.

Deux minutes de folie pure

Amorim n’a pas mâché ses mots après la rencontre, reconnaissant que son équipe avait complètement sombré lors de deux minutes catastrophiques qui ont renversé le match. Le technicien portugais a admis que la situation lui avait échappé avant même que ses joueurs puissent s’adapter à ce changement de dynamique, leur avantage durement acquis disparaissant en un instant.

« En seconde période, nous avons encaissé deux buts très rapidement, si bien que nous n’avons même pas eu le temps de nous adapter au score de parité. En deux minutes, nous nous sommes retrouvés menés : nous étions d’abord devant, puis nous perdions le match. Nous avons eu une belle occasion avec Camarda de renverser la situation et d’égaliser, mais je n’ai jamais senti l’équipe à l’aise depuis le début, pas même en première période », a ajouté Amorim.

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Aucune excuse malgré la baisse de régime physique

Si l’entraîneur portugais a souligné la lourde charge de travail de son groupe, il a insisté sur le fait que les blessures ne pouvaient pas excuser entièrement cette prestation. Il a reconnu que des erreurs techniques apparaissaient dans le jeu de son équipe, mais les a attribuées à la baisse d’endurance de joueurs ayant disputé de nombreux matches en très peu de temps.

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« Ce n’est pas une justification, j’ai parlé d’un manque d’énergie », a déclaré Amorim à DAZN. « Certaines erreurs n’étaient pas techniques, elles étaient précisément dues à la fatigue. Il est difficile, en deux mois, de répondre à toutes les exigences d’un entraîneur. La régularité sur 90 minutes fait la différence et nous ne la voyons pas encore. »

Le regard tourné vers le Derby della Madonnina

Malgré ce revers contre Bologne, Amorim reste optimiste quant à la capacité de son équipe à trouver les ressources nécessaires pour rivaliser avec son voisin. La pression est forte pour obtenir un résultat, les supporters de San Siro ayant clairement manifesté leur frustration après la défaite 4-2. Pour Amorim, les exigences du club imposent une réaction immédiate, quel que soit le tribut physique déjà payé depuis le début de la saison.

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« Nous allons essayer d’être prêts pour l’Inter et de retrouver l’énergie dont nous avons besoin. Je suis convaincu que cette équipe peut progresser ; nous pouvons gagner ou perdre, mais nous devons obtenir un résultat parce que nous sommes l’AC Milan », a déclaré Amorim.