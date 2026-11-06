Milan a reçu une gifle européenne retentissante, après avoir chuté de manière surprenante sur sa pelouse face au club hongrois de Ferencváros sur le score de deux buts à zéro, un résultat qui a déclenché la colère de son entraîneur portugais Ruben Amorim. Ce dernier n'a pas caché son mécontentement quant à la prestation de ses joueurs, leur adressant de vives critiques et leur réclamant davantage d'humilité, de concentration et de sens des responsabilités.

Milan espérait capitaliser sur sa précieuse victoire face à son rival de l'Inter dans le derby de Milan (3-1) pour poursuivre sa série de résultats positifs et retrouver son équilibre en Ligue Europa, mais l'équipe a livré une prestation décevante, concédant une nouvelle défaite qui complique un peu plus sa situation dans la compétition.

Amorim a apporté des changements à son onze de départ par rapport à la rencontre du derby, seuls cinq joueurs ayant conservé leur place dans l'équipe : Ramos, Rabiot, Musah, De Winter et Diawara. Mais ces modifications n'ont pas produit l'effet escompté, et l'équipe est apparue totalement en deçà de son niveau.

La colère de l'entraîneur portugais s'est accrue avec la baisse de régime de ses joueurs, le poussant à envoyer Moreira et Christian Pulisic s'échauffer à la mi-temps, avant que l'attaquant haïtien Lenny Joseph ne scelle le sort de la rencontre en inscrivant deux buts aux 52e et 66e minutes, profitant d'une grossière erreur défensive du Belge Koni De Winter.

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À l'issue du match, De Winter n'a trouvé aucune explication à ce qui s'est passé, reconnaissant que son équipe avait de nouveau souffert d'un manque de concentration. Il a déclaré : « Ce sont des moments où nous perdons à nouveau notre concentration. Rien n'a fonctionné aujourd'hui, et je ne peux pas l'expliquer. C'est une question de mentalité, de la manière dont nous abordons les matchs et de notre style de jeu. C'est notre point faible. »

Amorim perd son sang-froid : nous n'étions pas prêts à jouer au football

De son côté, Amorim a lancé une attaque claire contre ses joueurs lors de ses déclarations après la rencontre, affirmant que l'équipe n'était pas prête à disputer le match et que ce qui s'est produit reflète un problème qui dépasse les aspects techniques.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Il n'y a pas d'explication, et je ne sais pas quoi dire, surtout concernant la première période. Je ne me souviens pas d'avoir disputé une première période aussi mauvaise auparavant. C'est une question d'ambition et de concentration : nous avons offert des occasions à l'adversaire et commis des erreurs naïves. »

Il a ajouté : « Nous n'étions pas prêts à jouer au football ce soir. Il est difficile de trouver les mots justes pour expliquer ce qui s'est passé. Tout simplement, nous n'étions pas prêts à passer du match du derby à une compétition différente. Lorsque vous portez le maillot de Milan, vous assumez une grande responsabilité, et vous ne pouvez pas vous présenter de cette manière. »

Amorim a poursuivi en reconnaissant sa part de responsabilité : « Peut-être que moi non plus je n'ai pas réussi à m'assurer que l'équipe était prête à entrer sur le terrain. Nous ne sommes pas prêts à rivaliser sur deux fronts, le championnat italien et la Ligue Europa. Nous devons travailler sur notre vision du football et notre approche des matchs. Il n'y a pas d'excuses, et je n'ai rien à dire. »

Il a enchaîné : « D'habitude, je trouve beaucoup de mots pour défendre mon équipe, mais pas cette fois. Nous devons faire preuve de plus d'humilité et comprendre ce qui s'est passé. J'ai peut-être commis une erreur au cours des deux derniers jours, mais le problème n'est pas seulement mental. Cette équipe a souffert de problèmes similaires la saison dernière, et nous devons trouver une solution. »

L'entraîneur portugais ne s'est pas contenté de critiquer la prestation collective, il a adressé un message direct à ses joueurs, citant le défenseur Strahinja Pavlovic, qu'il considère comme un modèle d'application et d'engagement à l'entraînement.

Il a déclaré : « Nous n'étions pas prêts, et nous avons manqué de courage. Quand nous ne gagnons pas, nous devons donner tout ce que nous avons pour changer la situation, et c'est ce que nous n'avons pas fait. Tout le monde devrait s'entraîner comme Pavlovic : il est prêt à tout donner à l'entraînement et constitue un exemple à suivre. »

Il a conclu ses déclarations en soulignant que l'absence de certains joueurs du onze de départ ne constitue pas une justification au recul, ajoutant : « Parfois, les joueurs rencontrent des difficultés lorsqu'ils ne font pas partie du onze de départ, mais il n'y a pas de place pour les excuses. Nous aurions dû gagner, même avec les joueurs qui ont débuté la rencontre. »

Une crise européenne qui menace les ambitions de Milan

La défaite a placé Milan dans une situation délicate, l'équipe ayant reculé à la 28e place avec 3 points, selon le classement rapporté dans l'article, après avoir subi trois défaites en quatre matchs, pour une seule victoire face au club autrichien de Salzbourg sur le score de 4-0.

Le club italien avait perdu lors de la journée inaugurale face au club portugais de Benfica (2-0), puis s'était incliné face au club anglais de Bournemouth sur le score de trois buts à zéro, avant de retrouver un peu de confiance grâce à sa victoire contre Salzbourg. Mais cette dernière défaite a ravivé les interrogations sur sa capacité à rivaliser sur la scène européenne.

En revanche, Ferencváros a poursuivi sa belle série de résultats, portant son total à 12 points, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place derrière le leader Bournemouth à la différence de buts, après avoir signé sa quatrième victoire consécutive.

Ainsi, la grande victoire dans le derby de Milan, censée être un point de départ pour retrouver la confiance, s'est transformée en simple souvenir, la défaite européenne ayant révélé des problèmes plus profonds au sein de l'équipe, qu'Amorim est désormais appelé à résoudre rapidement avant que la crise ne s'aggrave.