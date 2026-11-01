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Ruben Amorim a salué son équipe de l’AC Milan après une victoire revigorante contre l’Inter dans le derby de la Madonnina, tout en prévenant les supporters que des moments difficiles les attendaient encore. L’entraîneur s’est réjoui de la réaction de ses joueurs après une défaite décevante en milieu de semaine, alors que le retour de plusieurs joueurs clés a eu un impact considérable.

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Un derby qui fait du bien à Milan

Amorim a vécu un premier derby della Madonnina qui lui a redonné de l'élan, son équipe de Milan décrochant une victoire cruciale face à l'Inter. L'entraîneur était sous une pression immense après une décevante défaite 4-2 à domicile face à Bologne quelques jours plus tôt, mais son équipe a réagi avec autorité.

Diego Moreira a livré une prestation décisive, marquant sur coup franc et délivrant deux passes décisives pour permettre à Milan de prendre un net avantage de 2-0 dès les 10 premières minutes. Christian Pulisic et Adrien Rabiot ont tous deux trouvé le chemin des filets pour donner le contrôle du match à Milan. L'Inter a répliqué lorsqu'Alessandro Bastoni a repris de la tête un corner de Hakan Calhanoglu. Mais l'adversaire a rarement inquiété Mike Maignan dans le but milanais, permettant à l'équipe d'Amorim de s'offrir le derby.

Amorim met les supporters en garde

Malgré les scènes de joie au coup de sifflet final, Amorim a rapidement tempéré les attentes. L'entraîneur de Milan a reconnu l'importance du résultat, tout en rappelant aux supporters que l'équipe était encore en construction.

« J'ai été satisfait de beaucoup de choses. Nous avons très bien commencé. Ils sont très forts dans le jeu aérien, mais nous avons changé notre façon d'aborder le match. Je pense que nous progressons par rapport aux autres rencontres », a déclaré Amorim à DAZN.

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« Ce n'était pas un match extraordinaire, mais c'est une soirée extraordinaire pour nos supporters. Il était important pour nous de gagner après mercredi afin de pouvoir aller de l'avant », a ajouté Amorim, avant de lancer un rappel sans détour : « C'est une soirée extraordinaire, mais nous connaîtrons aussi de mauvais moments. »

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Le retour des joueurs phares fait la différence

Dans cette bataille tactique, l'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, a créé la surprise en optant pour un 3-4-2-1, avec Petar Sucic et Andy Diouf derrière Marcus Thuram, seul en pointe. Mais ce sont finalement les joueurs de retour dans les rangs milanais qui ont dicté le rythme de la rencontre.

Amorim a retrouvé Mario Gila, Moreira et Rabiot dans le onze de départ après leur absence lors de la défaite face à Bologne, et le trio a immédiatement pesé sur le match. L'entraîneur a également souligné l'apport de Luka Modric, dont la présence a aidé l'équipe à garder son calme avec le ballon en seconde période.

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« J'ai senti que l'équipe était en colère après le dernier résultat, mais nous devons être vraiment honnêtes : Gila, Moreira et Rabiot ont fait une grande différence dans ce match », a expliqué Amorim. « En seconde période, nous avons gardé le ballon, nous avons été très bons dans ce domaine et Luka Modric nous y a beaucoup aidés. »

La course au titre en Serie A reste très ouverte

Cette victoire cruciale dans le derby a propulsé Milan à la quatrième place du classement de Serie A. Le club compte désormais 21 points après les 10 premiers matches de sa saison en championnat, ce qui allège la pression sur Amorim.

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Surtout, ce succès place Milan à seulement quatre points de la Lazio et de l'Inter, qui mènent la course en ce début de saison. L'attention se tourne maintenant vers la scène européenne et le prochain rendez-vous de Milan. Le club recevra Ferencvaros en Ligue Europa avec l'objectif de décrocher une autre victoire importante devant ses supporters.