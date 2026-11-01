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Ruben Amorim a reconnu que, si remporter le Scudetto reste un objectif concret pour l’AC Milan, le club doit rester réaliste quant au temps nécessaire pour mener à bien un tel projet. Le technicien portugais a conduit l’AC Milan à une victoire cruciale face à son rival, l’Inter, signant ainsi un quatrième succès consécutif en Serie A.

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Les ambitions de titre en Serie A

Amorim n’a pas caché sa satisfaction après avoir vu son équipe de l’AC Milan surclasser l’Inter dans un Derby della Madonnina à fort enjeu. Malgré l’euphorie de cette victoire dans le derby, Amorim s’est empressé de tempérer les attentes quant à une conquête immédiate du titre. Si le propriétaire Gerry Cardinale a fixé des objectifs clairs à la direction, l’entraîneur portugais estime que bâtir une équipe capable de remporter le championnat est un processus progressif qui ne peut être précipité. Il a appelé les supporters et les médias à faire preuve d’honnêteté sur le chemin que parcourt actuellement le club dans cette nouvelle ère.

« Cardinale nous a fixé un objectif, mais l’important, c’est de gagner ces matches. Les choses ne changeront pas en un mois, deux mois ou un an. Il faut du temps, mais aussi des soirées magiques comme celle-ci. Cette victoire ne changera pas notre situation. Le Scudetto ? C’est possible, mais je ne sais pas quand. Nous devons être honnêtes. Les gens ne sont pas stupides, ils comprennent et voient que cette équipe progresse », a déclaré Amorim à Sky Sport Italia.

La discipline tactique, clé du succès dans le derby

L’entraîneur de l’AC Milan a salué la force mentale de son groupe, d’autant que ce derby arrivait peu après son match disputé en milieu de semaine. Amorim a souligné la concentration de ses joueurs dès le coup d’envoi, laissant entendre qu’il avait très tôt senti qu’un résultat positif était possible.

« C’est particulièrement important après le match de mercredi. Nous voulions célébrer encore davantage. Je suis fier de ce que les joueurs ont accompli avec si peu de repos après Bologne. Je suis heureux et fier », a-t-il déclaré.

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« J’essaie toujours d’interpréter ce que l’équipe me dit, mais dès le début, j’ai senti que nous étions compétitifs ; l’équipe était concentrée et calme, et c’est pour cela que j’ai toujours eu confiance. »

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Performances individuelles et solidité défensive

Si des joueurs comme Christian Pulisic, Luka Modric et Adrien Rabiot ont attiré l’attention par leur apport créatif, Amorim a tenu à partager les mérites avec l’ensemble de son groupe. Il a notamment salué l’apport défensif de ceux qui ont récemment répondu présent, soulignant que c’est l’effort collectif qui rend l’équipe compétitive. La capacité à faire tourner l’effectif, notamment avec Matteo Gila, tout en conservant une organisation cohérente a été l’un des principaux enseignements pour le staff technique.

« Il n’y a pas que ces trois joueurs. J’apprécie la concentration de toute l’équipe, notamment celle de Pavlovic et de De Winter, ainsi que la manière dont ils sont entrés sur le terrain. Il y a aussi Rabiot, Pulisic et Moreira, mais nous avons tous été très bons », a-t-il affirmé.

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Un vestiaire de l’AC Milan pleinement engagé

La relation entre l’entraîneur et le vestiaire a également été évoquée lors de la conférence de presse. Amorim a écarté toute idée de tensions, affirmant sentir le soutien total de ses joueurs à travers les efforts qu’ils fournissent sur le terrain. Pour l’ancien entraîneur du Sporting CP, cet engagement sans réserve est la seule condition pour qu’ils bénéficient de son soutien et de sa protection sans réserve en public.

« Ils donnent tout, et c’est la seule chose que je leur demande. Ils m’auront donc toujours à leurs côtés, ils auront ma protection tant qu’ils continueront à tout donner. Parfois nous gagnerons, parfois nous perdrons, parfois nous jouerons mal, mais ils travaillent dur. Sont-ils avec l’entraîneur ou non ? Je ne sais pas, je le ressens. Ce que je sais avec certitude, c’est que je suis à cent pour cent avec mes joueurs, parce que sur le terrain, ils donnent tout », a conclu Amorim.