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L’entraîneur de Milan Ruben Amorim reste évasif sur l’avenir du jeune prodige Francesco Camarda à l’approche du mercato de janvier. Alors que des informations évoquent un possible échange avec Cagliari, l’entraîneur milanais a appelé l’attaquant à rester concentré sur ses performances actuelles à San Siro.

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Cagliari envisage un prêt du jeune prodige de Milan

En quête de temps de jeu régulier en équipe première, Camarda pourrait quitter San Siro pour la Sardaigne en janvier, Cagliari préparant une offensive hivernale pour le prodige de Milan. Malgré son retour d’un passage réussi à Lecce, qui avait suscité d’immenses attentes, le joueur de 18 ans a eu peu d’occasions de jouer. Dans la hiérarchie offensive, il se retrouve derrière Goncalo Ramos, recrue au montant record, et Alphadjo Cisse, révélation de l’équipe. Limité à seulement 119 minutes de jeu cette saison, dont 36 en Serie A, le jeune attaquant très prometteur a un besoin pressant de temps de jeu. Cagliari souhaite lui offrir une porte de sortie vers l’Unipol Domus afin de renforcer son attaque pour la seconde moitié de la saison.

Pour conclure le transfert, le club sarde propose un accord structuré autour d’une option d’achat, assortie d’une clause de rachat qui permettrait à Milan de conserver le contrôle à long terme de son joueur. Les négociations pourraient toutefois prendre une autre dimension avec l’éventuelle inclusion de Paul Mendy, le joueur prometteur de Cagliari âgé de 19 ans. Milan cherchant également à renforcer son attaque sur le marché hivernal, le profil dynamique de Mendy correspond parfaitement à sa stratégie de recrutement. Son inclusion pourrait être la contrepartie décisive pour faciliter le départ de Camarda.

Amorim répond aux spéculations sur Camarda

Amorim a rapidement tenté de calmer les spéculations grandissantes autour d’un transfert de Camarda. Lors de sa dernière conférence de presse, le technicien portugais a écarté toute urgence concernant l’avenir de l’attaquant. Il a plutôt insisté sur la nécessité, pour le jeune espoir milanais, de travailler sans faire de bruit, d’ignorer les gros titres et de rester strictement concentré sur son travail quotidien sur le terrain.

« Je ne sais pas ce qui se passera en janvier », a reconnu Amorim, cité par La Gazzetta dello Sport. « Il doit rester concentré sur ces matches. Dans le football, tout peut changer en une semaine, alors d’ici janvier… Il faut donc se concentrer sur le prochain entraînement, le prochain match : tout peut arriver. »

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La sélection italienne redonne le sourire au jeune attaquant

Amorim a également constaté que Camarda avait retrouvé le moral après son récent passage en sélection italienne. Face aux médias, l’entraîneur a désigné une discussion en coulisses avec Silvio Baldini, sélectionneur de l’Italie Espoirs, comme le principal facteur de cette amélioration.

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« Je suis vraiment content de la façon dont il est revenu, peut-être parce qu’il a changé d’environnement. J’ai appris que Baldini lui avait parlé. Je ne sais pas ce qu’il lui a dit, mais il est revenu plus heureux. Je suis donc vraiment content de cet échange avec Baldini et très heureux pour Camarda », a-t-il révélé.

Des difficultés dans le dernier tiers du terrain

Au-delà de l’avenir de Camarda, Amorim s’est penché sur les problèmes collectifs de l’attaque milanaise, en particulier sur la forme de Ramos. L’ancien attaquant de Benfica peine à marquer régulièrement, mais son entraîneur assure que la responsabilité n’incombe pas au seul joueur. Amorim estime que le manque de ballons reçus est la principale cause de la récente disette de buts de l’international portugais.

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« Je pense que ses difficultés sont les mêmes que celles de l’équipe. Je m’explique : nous n’arrivons pas dans le dernier tiers du terrain. Nous sommes l’une des pires équipes pour y entrer et nous y maintenir. Résultat, nous ne tirons pas beaucoup. Je ne veux pas d’une équipe qui tire souvent de l’extérieur de la surface, parce que, la plupart du temps, on ne marque pas de l’extérieur. Mais nous n’aidons pas Ramos. Nous n’aidons pas Cisse. »