Comme d'habitude, le match phare de la deuxième division aura lieu samedi soir. Dans le cadre de la 26e journée de la 2e Bundesliga, le Hertha BSC affrontera le VfL Bochum. Le coup d'envoi sera donné à 20h30 à l'Olympiastadion de Berlin.

SPOXvous explique dans cet article comment suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd'hui.

RTL ou Sky pour Hertha BSC vs VfL Bochum en direct aujourd'hui : qui diffuse le match phare de la 2e Bundesliga en télévision gratuite et en streaming ?

Bonne nouvelle pour les fans de foot : le match phare de la 2e Bundesliga entre le Hertha BSC et le VfL Bochum sera également diffusé en clair. RTL retransmet le match en direct à la télévision.

L'émission commence à 20 h 15 avec les avant-matchs. La soirée sera animée par Florian König et l'expert Felix Kroos. Jana Wosnitza sera en reportage sur le terrain, tandis que Marco Hagemann assurera les commentaires du match.

Ceux qui souhaitent suivre le match en ligne peuvent accéder au livestream via la plateforme de streaming RTL+. Un abonnement payant est toutefois nécessaire pour cela.

En parallèle, le match sera également diffusé sur la chaîne de télévision payante Sky, qui retransmet en direct tous les matchs de la 2e Bundesliga. Sur Sky Sport Bundesliga 2, les reportages d'avant-match débuteront dès 20 h. De plus, ce match phare sera diffusé sur Sky Sport Top Event ainsi qu'en qualité UHD sur Sky Sport Bundesliga UHD, à condition de disposer d'un téléviseur compatible.

Les services SkyGo et WOW sont également disponibles en livestream. Pour suivre le match sur Sky, un abonnement payant est également nécessaire.

Thèmes de la semaine : que s'est-il passé au Hertha BSC ?

Pour le Hertha, la saison semble pratiquement terminée. Après des performances mitigées ces derniers temps, la montée est devenue un objectif lointain pour la « Vieille Dame ». Certes, les Berlinois ont remporté une victoire de dernière minute à Münster le week-end dernier, mais ce succès ne leur permettra sans doute plus de se rapprocher des places de promotion. Les Berlinois comptent déjà huit points de retard sur la place de barragiste. Pour retrouver confiance, l'équipe de l'entraîneur Stefan Leitl compte toutefois décrocher une troisième victoire consécutive à domicile, à l'Olympiastadion.

Thèmes de la semaine : que s'est-il passé au VfL Bochum ?

Pour le VfL, ce sont toutefois d'autres enjeux qui priment. Après sa victoire cruciale contre le 1. FC Kaiserslautern samedi dernier, l'équipe d'Uwe Rösler souhaite franchir une nouvelle étape vers le maintien et remporter également ce deuxième match au sommet en l'espace d'une semaine. Les joueurs de Bochum pourraient ainsi s'éloigner davantage de la zone de relégation et consolider leur place dans le milieu de tableau.

Hertha BSC vs VfL Bochum : heure du coup d'envoi

Hertha BSC vs VfL Bochum : compositions

Hertha Berlin vs Bochum Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur S. Leitl Équipe probable Remplaçants Entraineur U. Roesler

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Hertha BSC vs VfL Bochum : forme

Hertha BSC vs VfL Bochum : bilan des confrontations directes

Hertha BSC vs VfL Bochum : les classements

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