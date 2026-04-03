رسmiquement… l’Italie tranche l’avenir de Gattuso après la déception du Mondial

La Fédération italienne de football a annoncé que l’entraîneur Gennaro Gattuso a mis fin à son contrat avec la Fédération d’un commun accord, à la suite de l’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Dans le communiqué publié ce vendredi, il est indiqué que Gattuso et la Fédération sont parvenus à un accord commun pour mettre un terme à leur collaboration.

Gattuso avait pris les rênes de la sélection italienne en juin 2025, succédant à l’entraîneur Luciano Spalletti, mais il n’a pas réussi à accomplir la mission principale consistant à ramener l’équipe au Mondial.

La Fédération italienne a remercié Gattuso et son staff technique pour « l’engagement et la passion » dont ils ont fait preuve au cours des neuf derniers mois, leur souhaitant « bonne chance dans la suite de leur carrière professionnelle ».

À lire aussi :

L’Italie aura-t-elle une nouvelle chance de participer à la Coupe du monde ?

La sélection italienne a échoué à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, après sa défaite en finale des barrages face à la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but, mardi soir.

Le président de la Fédération italienne, Gabriele Gravina, a également annoncé sa démission à la suite de cet échec, ainsi que celle du directeur de la sélection, Gianluigi Buffon.

La sélection italienne doit disputer deux matchs amicaux en juin, mais il est peu probable qu’un nouvel entraîneur soit nommé avant cela, d’autant que l’élection d’un nouveau président de la Fédération aura lieu le même mois.

Que dit Gattuso à propos de son départ ?

De son côté, Gattuso a déclaré : « Le cœur lourd, et après l’échec à atteindre l’objectif que nous nous étions fixé, je considère que mon expérience à la tête de l’équipe nationale est terminée. »

Il a ajouté : « Le maillot de la Nazionale est ce qu’il y a de plus précieux dans le football ; il est donc juste de faciliter immédiatement les futures évaluations techniques. »

Il a poursuivi : « Je tiens à remercier le président Gabriele Gravina, Gianluigi Buffon et tous les collaborateurs de la Fédération pour la confiance et le soutien qu’ils m’ont toujours accordés. Ce fut un honneur pour moi de diriger l’équipe nationale, et de le faire avec un groupe de joueurs qui ont montré leur engagement et leur attachement à ce maillot. »

L’ancienne star italienne a conclu : « Mais mes plus grands remerciements vont aux supporters, à tous les Italiens qui, ces derniers mois, n’ont cessé de témoigner leur amour et leur soutien à l’équipe nationale. Le bleu restera toujours dans mon cœur. »