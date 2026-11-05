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RSC Anderlecht - RB Salzbourg : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Lotto Park

Le match entre le RSC Anderlecht et le RB Salzbourg débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

RSC Anderlecht - RB Salzbourg : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Le match entre le RSC Anderlecht et le RB Salzbourg sera diffusé en direct sur RTL+. Retrouvez ci-dessous toutes les options de diffusion disponibles.

L’actualité de la semaine : qu’ont fait le RSC Anderlecht et le RB Salzbourg ?

Le RSC Anderlecht aborde ce match avec un bilan de deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son succès le plus récent est une victoire 4-1 contre le KVC Westerlo, mais il avait auparavant subi une lourde défaite 0-4 face au KAA Gent. En Ligue Europa, une victoire 3-0 contre Bialystok s’ajoute à deux défaites. Au total, Anderlecht a inscrit neuf buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Le RB Salzbourg affiche une belle forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une large victoire 5-1 contre l’Austria Lustenau. En Bundesliga, Salzbourg est resté invaincu lors de ses trois dernières rencontres ; en Ligue Europa, il a fait match nul 2-2 contre le NK Celje. Au total, Salzbourg a marqué 15 buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

RSC Anderlecht - RB Salzbourg : compositions d’équipe

RSC Anderlecht - RB Salzbourg : forme

RSC Anderlecht - RB Salzbourg : bilan des confrontations directes

RSC Anderlecht - RB Salzbourg : les classements