Comment regarder Royal Antwerp - Anderlecht avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

First Division A - Journée 13 29 nov. 2026 - 10:00 Bosuil Stadion

Le Royal Antwerp reçoit Anderlecht au Bosuil Stadion, à Anvers, pour un match de Division 1A entre deux équipes aux trajectoires opposées.

L’équipe de Marvin Compper occupe la 13e place du classement et peine à transformer ses statistiques offensives plutôt bonnes en victoires. Elle a fait match nul 2-2 contre Zulte Waregem le 21 novembre, son deuxième nul consécutif sur ce score.

Le Royal Antwerp a certes battu le Sporting Charleroi 3-0 en octobre, mais il s’est incliné 2-1 face au Cercle Bruges le 1er novembre. La régularité reste son principal problème.

Anderlecht arrive dans une bien meilleure dynamique. L’équipe de Vitor Bruno est cinquième du championnat et a battu OH Louvain 1-0 le 22 novembre.

Elle a ensuite remporté son match à l’extérieur contre l’OFI Crète 3-1 en Ligue Europa le 26 novembre, signant sa quatrième victoire en cinq rencontres toutes compétitions confondues. Le peu de temps entre les deux matches pourrait toutefois peser sur les jambes des joueurs lors de ce déplacement.

Les deux clubs se sont affrontés cinq fois récemment, et Anderlecht a l’avantage, notamment grâce à une victoire 4-0 en coupe à Anvers en février.

Voici comment suivre la rencontre, notamment l’heure du coup d’envoi et les informations sur sa diffusion.

Les informations officielles sur la chaîne TV et la diffusion en streaming de Royal Antwerp - Anderlecht ne sont pas disponibles pour le moment. Cette section sera mise à jour une fois les diffuseurs confirmés.

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