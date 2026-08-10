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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Roy Pedro déchaîne la colère des supporters d'Al-Ahli : quel est le lien avec le joueur d'Al-Ettifaq ?

Mercato
R. Al Otaibi
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Al Ahli
Arabie saoudite

Radhi Al-Otaibi, la raison

Le dossier de l'arrière droit a ouvert la porte à une nouvelle vague de colère entre les murs d'Al-Ahli, après le blocage du transfert de l'arrière d'Al-Ettifaq, Radhi Al-Otaibi, malgré des négociations parvenues à un stade avancé.

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Les supporters d'Al-Ahli attendaient l'annonce officielle de ce transfert comme l'un des renforts les plus importants du « Raqi » avant le début de la nouvelle saison footballistique, dans un contexte de besoin pressant de renforcer le flanc droit avec un élément local de qualité.

Le journal saoudien « Al-Yaoum » a révélé que la direction d'Al-Ahli était déjà parvenue à un accord avec son homologue d'Al-Ettifaq pour le transfert du joueur contre 17 millions de riyals, le club de Djeddah ayant obtenu l'accord d'Al-Otaibi sur les clauses personnelles, mais le transfert s'est arrêté sans justification claire jusqu'à présent.

Le journal a indiqué que le Portugais Rui Pedro, directeur sportif d'Al-Ahli, a la capacité de trancher ce dossier et de conclure les négociations, mais qu'il n'a pas pris de mesures décisives pour finaliser l'opération, ce qui a suscité une vague d'interrogations et de mécontentement parmi les supporters de l'équipe.

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Les supporters craignent que le retard dans la conclusion de ce transfert n'affecte la préparation de l'équipe pour la prochaine saison, d'autant plus qu'Al-Ahli s'apprête à disputer de fortes compétitions sur les plans national et continental et qu'il a besoin d'un effectif complet et de solutions de rechange prêtes à tous les postes.

Âgé de 26 ans, Al-Otaibi est considéré comme l'un des arrières saoudiens les plus en vue de ces dernières années, ayant débuté sa carrière avec Al-Wehda, avant de passer par Ohod et Al-Hazem, puis de vivre une expérience en prêt à Al-Qadisiyah, avant de s'installer à Al-Ettifaq depuis l'été 2023.

Le joueur a disputé la saison dernière 25 matchs toutes compétitions confondues avec le « Chevalier d'Al-Dahnaa », au cours desquels il a délivré 3 passes décisives, confirmant ainsi son statut d'élément essentiel dans le onze de l'équipe.

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L'avenir de Radhi Al-Otaibi reste en suspens jusqu'à nouvel ordre, entre le désir d'Al-Ahli de renforcer ses rangs, l'attachement d'Al-Ettifaq à ses conditions, et l'attente d'un mouvement décisif de la direction d'Al-Ahli avant la fermeture du marché des transferts estival.

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