Le dossier de l'arrière droit a ouvert la porte à une nouvelle vague de colère entre les murs d'Al-Ahli, après le blocage du transfert de l'arrière d'Al-Ettifaq, Radhi Al-Otaibi, malgré des négociations parvenues à un stade avancé.

Les supporters d'Al-Ahli attendaient l'annonce officielle de ce transfert comme l'un des renforts les plus importants du « Raqi » avant le début de la nouvelle saison footballistique, dans un contexte de besoin pressant de renforcer le flanc droit avec un élément local de qualité.

Le journal saoudien « Al-Yaoum » a révélé que la direction d'Al-Ahli était déjà parvenue à un accord avec son homologue d'Al-Ettifaq pour le transfert du joueur contre 17 millions de riyals, le club de Djeddah ayant obtenu l'accord d'Al-Otaibi sur les clauses personnelles, mais le transfert s'est arrêté sans justification claire jusqu'à présent.

Le journal a indiqué que le Portugais Rui Pedro, directeur sportif d'Al-Ahli, a la capacité de trancher ce dossier et de conclure les négociations, mais qu'il n'a pas pris de mesures décisives pour finaliser l'opération, ce qui a suscité une vague d'interrogations et de mécontentement parmi les supporters de l'équipe.

Les supporters craignent que le retard dans la conclusion de ce transfert n'affecte la préparation de l'équipe pour la prochaine saison, d'autant plus qu'Al-Ahli s'apprête à disputer de fortes compétitions sur les plans national et continental et qu'il a besoin d'un effectif complet et de solutions de rechange prêtes à tous les postes.

Âgé de 26 ans, Al-Otaibi est considéré comme l'un des arrières saoudiens les plus en vue de ces dernières années, ayant débuté sa carrière avec Al-Wehda, avant de passer par Ohod et Al-Hazem, puis de vivre une expérience en prêt à Al-Qadisiyah, avant de s'installer à Al-Ettifaq depuis l'été 2023.

Le joueur a disputé la saison dernière 25 matchs toutes compétitions confondues avec le « Chevalier d'Al-Dahnaa », au cours desquels il a délivré 3 passes décisives, confirmant ainsi son statut d'élément essentiel dans le onze de l'équipe.

L'avenir de Radhi Al-Otaibi reste en suspens jusqu'à nouvel ordre, entre le désir d'Al-Ahli de renforcer ses rangs, l'attachement d'Al-Ettifaq à ses conditions, et l'attente d'un mouvement décisif de la direction d'Al-Ahli avant la fermeture du marché des transferts estival.