Roy Keane dézingue Joao Felix et Bruno Fernandes

Peu à leur avantage avec le Portugal, Joao Felix et Bruno Fernandes se sont attirés les foudres de Roy Keane.

L'ancienne star de Manchester United, Roy Keane, a visé à la fois Joao Felix et Bruno Fernandes, qualifiant l’attaquant de l'Atletico Madrid d'"imposteur" après la défaite du Portugal contre la Belgique dimanche.

Felix, Fernandes et le Portugal ont été défaits par un but merveilleux de Thorgan Hazard alors que les champions en titre ont été éliminés de l'Euro avec une défaite 1-0.

L'attaquant de l'Atletico Madrid est sorti du banc pour faire sa première apparition dans le tournoi de cet été, mais son apparition en deuxième mi-temps était apparemment suffisante pour mériter des critiques majeures de Keane après que Felix ait raté une occasion tardive d'égaliser.

"Je suis vraiment ennuyé par ça, surtout quand ce sont des joueurs de qualité", a déclaré Keane sur ITV. "Il n'y a aucune excuse pour cela, voir des joueurs se pencher en arrière et manquer d’aussi près la cible, au moins tester le gardien de but, ce sont des joueurs de haut niveau qui ne peuvent pas faire ce genre d’actions.​"

"Félix, quand il est arrivé sur le terrain, ce gars est un imposteur, c'est un imposteur. Il arrive, votre pays a besoin de vous… il faut cadrer ! Il valait combien ? Plus de 100 millions d’euros ? Si j'étais [Cristiano] Ronaldo, je serais certainement en train de lui remonter les bretelles dans le vestiaire."

"Felix et Fernandes m’ont rendu fou. Ils n'ont personne à blâmer à part eux-mêmes. Les Portugais se sont battus comme des champions pour revenir, mais le Portugal était juste trop court."

L'Irlandais a également visé Fernandes avant même le début du match, la star de Man Utd étant à nouveau sur le banc pour le Portugal.

Fernandes était déjà auparavant sur le banc pour le dernier match de la phase de groupes du Portugal contre la France et, quelques instants avant le début du match de dimanche, Keane a révélé sa déception envers le milieu de terrain.

"Non, [je ne suis] pas vraiment [surpris] à cause des autres options", a-t-il déclaré à propos de la non-titularisation de Fernandes avant le coup d'envoi. "Il n'a pas vraiment été en pleine forme dans le tournoi. Son langage corporel n'est pas génial et il n'a pas joué."