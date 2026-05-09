Vendredi soir, Rowan Besselink a surpris tout le monde à l’issue de la rencontre entre Almere City et De Graafschap. Le défenseur doetinchemois a écopé d’un carton rouge direct en fin de match après une charge violente sur Bas Huisman, sans mesurer la gravité de son geste. Ses propos, tenus au micro d’ESPN, ont laissé le journaliste Pascal Kamperman et l’analyste Kees Kwakman perplexes.

Peu après la mi-temps, le défenseur avait pourtant redonné espoir aux siens en égalisant d’une seconde tentative, fixant le score à 1-1 et maintenant De Graafschap dans la course à la qualification. Cet elan a toutefois été de courte durée : Milan de Haan a rapidement redonné l’avantage à Almere City (1-2).

Dans les dernières minutes, tout a mal tourné pour lui : il a percuté Huisman avec un tacle haut et l’arbitre Erwin Blank lui a immédiatement adressé un carton rouge, jugeant l’intervention suffisamment dangereuse malgré un impact non plein.

Au micro d’ESPN, Kwakman s’est dit choqué par cette intervention. « Huisman a eu de la chance. S’il l’avait vraiment touché, sa saison aurait été terminée. L’intervention était bien trop violente, c’est extrêmement dangereux », a tranché l’ancien défenseur. Kamperman y a surtout lu la frustration de Besselink. « Tout le malaise de la soirée, voire de la saison, se retrouve dans ce geste. »

Kwakman anticipe en outre une suspension de trois matchs en début de saison prochaine pour le défenseur, ce qui, selon lui, « n’est jamais une bonne nouvelle ».

Curieusement, Besselink ne comprend pas pourquoi il a été expulsé. « Ce n'était pas si grave, je pense. Je suis juste arrivé trop tard, c'est un concours de circonstances », analyse le défenseur après avoir revu les images.

Interrogé par le journaliste Bennett van Fessem sur son tacle pied levé, le défenseur a maintenu sa version : « Je vise toujours le ballon, je n’ai pas l’intention de lui briser la jambe. » Il s’est même montré serein concernant une éventuelle suspension : « Un carton rouge ? Franchement, en le revoyant, on repasse au jaune, pas de souci. »

Van Fessem réagit avec un étonnement visible : « Non, sérieusement, allez. Quand on voit ça, on ne peut quand même pas dire ça ? » Kwakman et Kamperman ont eux aussi du mal à en croire leurs oreilles. « Il ne manquait plus que ça, qu’il touche Huisman », déclare Kwakman. « Là, il aurait peut-être été suspendu six mois. »







