Comment regarder Roumanie-Pologne avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Arena Nationala

La Roumanie reçoit la Pologne à l’Arena Națională de Bucarest dans le groupe 4 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes ont désespérément besoin de points après un début de campagne difficile.

La Roumanie de Gheorghe Hagi traverse une période particulièrement difficile en Ligue des nations, avec quatre défaites consécutives dans la compétition. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 contre la Suède, quelques jours après une lourde défaite 6-0 face à la Pologne. Dernière du groupe, la Roumanie joue gros à domicile.

La Pologne arrive à Bucarest dans une position plus favorable, mais loin d’être confortable. L’équipe de Jan Urban a battu la Roumanie 6-0 lors de leur précédente confrontation dans cette campagne. Elle a toutefois également subi deux défaites dans le groupe, dont un revers 1-0 contre la Bosnie-Herzégovine lors de sa dernière sortie en Ligue des nations. Elle occupe la troisième place du groupe 4.

Les récents résultats de la Pologne hors de la Ligue des nations montrent une équipe encore en quête de régularité. Un match nul 2-2 contre le Nigeria et une défaite face à l’Ukraine lors de rencontres amicales plus tôt cette année ont révélé des fragilités défensives. La Suède l’a également battue 3-2 en qualifications pour la Coupe du monde. Urban attendra une réaction à l’extérieur.

La seule victoire de la Roumanie lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, a été obtenue contre le pays de Galles en juin, sur le score de 2-1 en amical. L’équipe de Hagi a encaissé 11 buts lors de ses quatre seuls matches de Ligue des nations, un bilan auquel elle doit remédier de toute urgence avant cette rencontre.

Alors que le maintien de la Roumanie en Ligue des nations est en jeu et que la Pologne cherche à consolider sa position, cette rencontre à Bucarest pourrait définir la campagne des deux équipes. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match et le suivre en direct.

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