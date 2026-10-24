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Le club de League Two Rotherham United offre à l’ancien latéral de Manchester United Brandon Williams une nouvelle occasion de retrouver le football professionnel après plus d’un an loin des terrains. Le défenseur de 26 ans a signé un contrat de courte durée avec le club du Yorkshire du Sud après une longue période d’essai dans son centre d’entraînement.

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Rotherham récompense la persévérance d’un défenseur à l’essai

Williams a officiellement retrouvé un club avec Rotherham après avoir prouvé sa condition physique à l’entraîneur principal Alex Bruce et au directeur du football Steve McClaren. Le club de quatrième division avait initialement décidé, en août, de ne pas proposer de contrat au joueur libre, qui s’entraînait avec lui depuis juin. Williams avait toutefois continué à travailler à Roundwood. Son dernier match officiel remontait à août 2025, lors d’un bref passage à Hull City.

Un communiqué officiel confirme un contrat de courte durée

Avant de quitter Hull six mois après la signature d’un contrat d’un an, après une unique entrée en jeu de cinq minutes lors d’une défaite 3-0 face aux Blackburn Rovers en Championship, le défenseur avait disputé son dernier match complet en novembre 2023, alors qu’il était prêté à Ipswich Town.

Confirmant son arrivée, le club a indiqué dans un communiqué officiel : « Le joueur de 26 ans rejoint officiellement Rotherham après avoir travaillé dur tout au long de la pré-saison et jusqu’à la fin octobre au centre d’entraînement du club à Roundwood, où il a prouvé sa condition physique à Steve McClaren, Alex Bruce et au staff technique.

« Né à Manchester, le latéral possède un parcours particulièrement impressionnant : après avoir gravi les échelons de la prestigieuse académie de Manchester United, il a intégré l’équipe première et obtenu sa chance chez les professionnels.

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« Williams a joué pour Manchester United au plus haut niveau, en Ligue des champions, en Ligue Europa de l’UEFA et en Premier League. Il a également disputé des matches de première division avec Norwich City.

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« Plus récemment, ce défenseur porté vers l’avant a joué pour Ipswich Town et Hull City en Sky Bet Championship. Il possède aussi de l’expérience avec les sélections anglaises des moins de 20 ans et des moins de 21 ans.

« Williams portera le numéro 33 à Rotherham. »

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Bruce salue son engagement à l’entraînement sans être rémunéré

Ce transfert permet au défenseur de tourner la page de ses ennuis en dehors du terrain, après qu’il a publiquement exprimé ses remords à la suite d’une condamnation à 14 mois de prison avec sursis pour conduite dangereuse l’an dernier.

Saluant la détermination du joueur à l’essai, l’entraîneur de Rotherham, Bruce, a déclaré : « Je suis vraiment heureux qu’il soit un joueur de Rotherham. Il mérite ce contrat. Il a travaillé vraiment, vraiment dur avec nous depuis la pré-saison. Il a fait preuve d’un excellent état d’esprit. Il a montré son envie et sa détermination en venant chaque jour sans être payé.

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« Je pense qu’il a dû accepter que c’était là où il en était dans sa vie. Je connais Brandon grâce à mes liens avec la région de Manchester. Je l’ai croisé plusieurs fois. Je connais des personnes qui ont travaillé avec lui à Man United, comme coéquipiers ou entraîneurs. Steve McClaren et Richard Hartis le connaissent aussi.

« Il est en bien meilleure forme qu’à son arrivée pour la pré-saison, c’est certain. Espérons qu’il puisse maintenant poursuivre sur sa lancée et être un atout pour le club. N’oublions pas où il a joué et la carrière qu’il a eue, même s’il est encore jeune. Je suis vraiment heureux de lui donner l’occasion, je l’espère, de relancer sa carrière. »

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Le latéral veut retrouver le rythme de la compétition

Après quatre mois passés à retrouver sa condition physique à l’entraînement, Williams va désormais tenter de disputer ses premières minutes en compétition depuis plus d’un an lors des prochains matches de Rotherham en League Two. Enchaîner régulièrement les rencontres sera essentiel s’il veut transformer son contrat de courte durée en un séjour plus long au New York Stadium. Retrouver sa place sous la direction de Bruce et McClaren lui offre un cadre idéal pour relancer sa carrière.