Des rapports de presse saoudiens ont dévoilé les grandes lignes du nouveau et passionnant calendrier de la Roshn Saudi League pour la saison en cours 2026-2027, venu redessiner la carte de la compétition après la décision surprise de reporter la Coupe d'Asie à décembre 2027.

Selon le journal « Arriyadiyah », la Ligue saoudienne de football professionnel a décidé de profiter du vide continental pour enflammer la compétition en janvier prochain en organisant quatre journées complètes et consécutives, à savoir les 18e, 19e, 20e et 21e journées, qui représentent les quatre premières journées de la phase retour de la compétition.

Le journal a précisé que le coup d'envoi hivernal débutera tôt, la 17e journée s'ouvrant le 31 décembre prochain et s'achevant le 2 janvier, avec l'adoption d'un nouveau système accordant aux équipes un intervalle de 4 jours complets entre la fin de chaque journée et le début de la suivante, de la 17e journée jusqu'au lancement de la 20e journée, afin d'offrir aux joueurs un temps suffisant de repos et de récupération au cœur de la saison.

Cette révélation est intervenue lors de l'atelier de travail organisé par la direction des compétitions de la Ligue jeudi avec les représentants des clubs de la Roshn, afin d'examiner la vision actualisée du calendrier et d'écouter les remarques des clubs avant l'adoption officielle.

Elle a révélé que la vision présentée prévoit la reprise du championnat avec les matchs de la 13e journée à partir du 26 novembre en cours, immédiatement après la fin des participations extérieures des clubs saoudiens prévues entre le 23 et le 25 du même mois.

Sur la table des discussions, la direction des compétitions a posé l'épineux dossier des matchs reportés, qui concerne 8 clubs : Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Shabab, Al-Khaleej, Al-Riyadh et Abha.

Parmi les options fortement envisagées figure le fait de disputer les matchs de la 9e journée reportée après la trêve internationale actuelle, qui comprennent des sommets explosifs très attendus : Al-Ahli contre Al-Nassr sur le terrain d'Al-Ahli, Al-Riyadh contre Al-Hilal sur le terrain d'Al-Riyadh, et Al-Ittihad contre Al-Shabab sur le terrain d'Al-Ittihad.

Le journal a affirmé que la Ligue tiendra compte des remarques des clubs sur toutes ces propositions avant d'annoncer officiellement les nouvelles dates dans les prochains jours.