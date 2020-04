Rooney révèle son plus beau but - et ce n'est pas celui contre Manchester City

La star de l'Angleterre a marqué plus de 300 fois au cours de sa carrière, mais affirme que son plus beau but est souvent oublié.

Wayne Rooney a révélé ce qu'il pense être le plus beau but de sa carrière - et il dit que ce n'est pas le retourné acrobatique mémorable sous les couleurs de contre en 2010. Le joueur de 34 ans a inscrit 183 buts en pour les Red Devils au cours de son passage s'étalant de 2004 à 2017 et a acquis la réputation d'être l'un des meilleurs attaquants du championnat et du monde entier.

"Il a marqué un catalogue de buts mémorables et a maintenant levé le couvercle sur celui qu'il pense être le plus beau : "Lorsqu'on m'interroge sur mon but préféré, je dis toujours le coup de pied aérien face à Manchester City - mais nous parlons, ici, de l'art de marquer des buts, de la façon dont il s'agit de travailler en équipe, du mouvement, du contrôle et du timing et d'un but dont peu de gens se souviennent probablement", écrit-il dans sa chronique pour The Times.

"C'est celui contre Wigan, lorsque Rafael a centré de la droite et mon timing était littéralement parfait: j'ai traversé le défenseur central, j'ai frappé le ballon et le gardien n'a eu aucune chance", a ajouté l'ancien international anglais. Malgré son prodigieux succès devant le but, Rooney dit qu'il n'a jamais été un n°9 naturel et qu'il a travaillé sans relâche sur son jeu. Il a ajouté que le meilleur conseil qu'il a reçu au cours de sa carrière est venu de l'entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, qui a été inestimable pour son succès.

Rooney a appris de Ferguson et Solskjaer

"Vous apprenez de petites choses en cours de route", a-t-il déclaré. "Le meilleur conseil que j'ai reçu était de Fergie. Il disait: "Vous travaillez trop dur" et au début, je pensais: "Que voulez-vous dire ? N'est-ce pas ce que vous voulez ? "Mais j'essayais de courir aussi fort que possible pendant 90 minutes et au cours des dix dernières minutes, j'étais fatigué. Le manager voulait que ses attaquants restent un peu dans la surface, car cette chance de gagner un match pourrait ne pas arriver avant la 90e minute - le Fergie Time !".

Mais Wayne Rooney a également demandé conseil à Ole Gunnar Solskjaer, désormais sur le banc des Red Devils mais qui était à l'époque un renard des surfaces avec un talent hors pair pour marquer lorsqu'il entrait en cours de jeu : "Avant de rejoindre Manchester United, j'avais vu Ole Gunnar Solskjaer marquer tous ces buts en tirant à travers les jambes des défenseurs - incroyable", a-t-il déclaré. "Je l'ai regardé à l'entraînement, je lui ai parlé: "Comment savez-vous ce que le défenseur va faire?"

"C'était assez simple. Ole a expliqué que lorsque vous vous préparer pour tirer, les défenseurs ont tendance à tendre la jambe pour essayer de bloquer et cela fait un écart. Il a perfectionné la technique. Et c’est plus difficile pour le gardien, car il ne voit pas le ballon quand il quitte votre pied. J'ai marqué un but contre Joe Hart contre Manchester City de cette façon", a conclu Wayne Rooney. En clubs, Rooney a marqué 310 buts en 743 apparitions pour , Manchester United, DC United et maintenant Derby County.