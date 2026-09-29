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Karim Malim
Traduit par

Rooney rejette l'héritage controversé de Manchester City et choque les supporters de United

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
W. Rooney
Angleterre

Après l'affaire des 115 chefs d'accusation

Dans une prise de position susceptible de faire polémique, Wayne Rooney a rejeté l'idée que Manchester United puisse recevoir des titres de Premier League à titre rétroactif, si la Ligue de Premier League décidait de retirer certains de ses titres à Manchester City dans le cadre de l'affaire des infractions financières.

Manchester City avait été reconnu coupable de la plupart des chefs d'accusation retenus contre lui dans le cadre de l'affaire qui comprend 115 infractions, et qui remonte à la période comprise entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018, en plus d'être accusé de ne pas avoir coopéré avec les enquêtes de la Ligue entre décembre 2018 et février 2023.

Les sanctions définitives n'ont pas encore été annoncées, alors que le club se prépare à faire appel, avec la possibilité qu'il soit dépouillé de certains des titres remportés durant la période visée par l'enquête, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport ».

Rooney faisait partie des rangs de Manchester United qui avait terminé la saison 2011-2012 à la deuxième place derrière Manchester City, mais il a affirmé qu'il ne souhaitait pas recevoir de médaille du championnat à titre rétroactif, même s'il était décidé de retirer le titre à son rival.



Rooney a déclaré dans le podcast « Stick to United » : « En toute honnêteté, je ne serais pas à l'aise d'accepter une autre médaille de Premier League, car je ne pense pas que nous la méritions. Nous n'avons pas suffisamment produit cette saison-là pour remporter le titre. »

Il a ajouté : « Je pense aux joueurs, ils ont tout donné pour gagner le championnat, et ils pensaient l'avoir effectivement réalisé. S'ils n'avaient aucune connaissance de ce qui se passait au niveau de la direction, puis qu'on les dépouillait soudainement de leurs médailles, je serais choqué et attristé si j'étais à leur place. »

La légende de Manchester United a conclu : « Les titres pourraient être retirés à Manchester City, mais je ne veux pas les recevoir, car je ne sens pas qu'en tant qu'équipe nous méritions le titre cette année-là. Au final, nous n'avons pas terminé la saison à la première place. »

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