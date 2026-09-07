Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Wayne RooneyGetty

Traduit par

Rooney : la star d'Arsenal a eu de la chance de ne pas être expulsée face à Chelsea

Mercato
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
Gabriel
E. Martinez
W. Rooney
Angleterre
Brésil
Argentine

Wayne Rooney, la légende de Manchester United, estime que le Brésilien Gabriel, défenseur d'Arsenal, a eu « énormément de chance » de ne pas être expulsé lors de la victoire de son équipe face à Chelsea (2-1), dimanche, en Premier League.

Rooney a estimé que le joueur d'Arsenal aurait dû être expulsé après seulement cinq minutes de jeu, lorsque Gabriel a donné un coup de pied à la tête du gardien de Chelsea, Emiliano Martinez.

Plusieurs joueurs de Chelsea ont exprimé leur vive colère face à cet incident, qui a causé une vive douleur à Martinez et l'a contraint à recevoir des soins médicaux.

La vue de l'arbitre Chris Kavanagh était masquée en raison de la confusion dans la surface de réparation, mais l'assistance vidéo à l'arbitrage ne lui a pas suggéré de revoir l'action sur l'écran situé au bord du terrain.

Analysant cet incident dans l'émission « Match of the Day » sur la chaîne BBC, Rooney a déclaré : « On ne le remarque pas au premier abord, mais quand on regarde le ralenti et que la vitesse est réduite, on peut mieux le voir. »

Il a ajouté, selon le journal anglais « Metro » : « Martinez tenait le ballon, alors Gabriel lui a donné un coup de pied à la tête, puis il a levé la jambe et a sauté haut. Il a eu énormément de chance de rester sur le terrain. »

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google