Rooney : la star d'Arsenal a eu de la chance de ne pas être expulsée face à Chelsea

Wayne Rooney, la légende de Manchester United, estime que le Brésilien Gabriel, défenseur d'Arsenal, a eu « énormément de chance » de ne pas être expulsé lors de la victoire de son équipe face à Chelsea (2-1), dimanche, en Premier League.

Rooney a estimé que le joueur d'Arsenal aurait dû être expulsé après seulement cinq minutes de jeu, lorsque Gabriel a donné un coup de pied à la tête du gardien de Chelsea, Emiliano Martinez.

Plusieurs joueurs de Chelsea ont exprimé leur vive colère face à cet incident, qui a causé une vive douleur à Martinez et l'a contraint à recevoir des soins médicaux.

La vue de l'arbitre Chris Kavanagh était masquée en raison de la confusion dans la surface de réparation, mais l'assistance vidéo à l'arbitrage ne lui a pas suggéré de revoir l'action sur l'écran situé au bord du terrain.

Analysant cet incident dans l'émission « Match of the Day » sur la chaîne BBC, Rooney a déclaré : « On ne le remarque pas au premier abord, mais quand on regarde le ralenti et que la vitesse est réduite, on peut mieux le voir. »

Il a ajouté, selon le journal anglais « Metro » : « Martinez tenait le ballon, alors Gabriel lui a donné un coup de pied à la tête, puis il a levé la jambe et a sauté haut. Il a eu énormément de chance de rester sur le terrain. »

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.



