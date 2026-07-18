Rooney : « Je me séparerais de Tuchel si nous recrutons cet entraîneur. »

Wayne Rooney, légende du football anglais, a appelé la sélection anglaise à maintenir sa confiance en l’entraîneur Thomas Tuchel malgré l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine.

Tuchel a essuyé de vives critiques depuis l’élimination de l’Angleterre face à l’Argentine mercredi dernier, lors d’un match où les Three Lions avaient pris l’avantage grâce à un but d’Anthony Gordon, avant qu’Enzo Fernández et Lautaro Martínez ne renversent la situation en marquant deux buts en fin de match pour le compte des Albicelestes.

L’ancien coach de Chelsea a été critiqué pour le style de jeu de l’équipe après avoir pris l’avantage au score, ainsi que pour le caractère défensif de certains de ses changements en cours de match.

À la 72^e minute, Tuchel a fait entrer Ezri Konsa à la place de Gordon, puis il a lancé le défenseur Dan Burn en remplacement de Reece James, alors que les Three Lions menaient encore au score. Aucun renfort offensif n’a été tenté avant les entrées de Marcus Rashford et Ivan Toney, intervenues seulement après le but victorieux de l’Argentine à la 92^e minute.

Pep Guardiola, libre depuis son départ de Manchester City en fin de saison dernière, a déjà exprimé son souhait d’entraîner un jour une sélection nationale.

Au moment de quitter Manchester City, l’Espagnol avait annoncé qu’il souhaitait « se reposer » et qu’il n’envisageait pas de reprendre un poste « avant un certain temps ».

Malgré l’élimination et le changement d’opinion à l’égard de Tuchel, Wayne Rooney, ancien attaquant de Manchester United et des Three Lions, a appelé la Fédération anglaise à maintenir sa confiance dans le technicien allemand, à moins qu’un successeur plus convaincant ne se présente.

« Je ne vois personne d’autre pour le moment, à moins de pouvoir recruter Pep Guardiola », a déclaré Rooney dans l’émission « The Wayne Rooney Show ». « Si Pep était disponible, on pourrait peut-être envisager de le recruter. »

Il a ajouté : « Je pense que c’est un entraîneur de classe mondiale, et ce qui caractérise les grands entraîneurs, c’est qu’ils apprennent de leurs erreurs, qu’ils évoluent et qu’ils s’améliorent. »

Il a poursuivi : « S’ils limogent Tuchel, qui allons-nous faire venir pour entraîner la sélection ? Je ne pense pas qu’il y ait de meilleur entraîneur que Thomas Tuchel, à l’exception de Guardiola. »

Il a conclu : « Mais pour moi, l’essentiel est qu’il n’a pas d’expérience en Coupe du monde. Nous avons déjà connu la même situation avec Fabio Capello. »

Il a conclu : « La Coupe du monde est unique : il faut la vivre pour comprendre, et lui l’a déjà vécue. »

En février dernier, Tuchel a prolongé son contrat jusqu’à l’Euro 2028, que l’Angleterre coorganisera.

Les critiques ne se sont pas limitées à la défaite face à l’Argentine, mais ont également porté sur les choix de l’entraîneur allemand concernant la composition de l’équipe nationale avant le tournoi.

Parmi les joueurs écartés de la délégation nationale en partance pour les États-Unis figuraient Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White et Adam Warton.

Rooney a déclaré : « Je pense qu’il a commis des erreurs dans la composition de la sélection… On ne peut pas espérer remporter la Coupe du monde si son effectif ne comprend que des joueurs heureux, qui se sentent à l’aise au sein du camp d’entraînement. »

Il a poursuivi : « Il faut du débat, il faut des joueurs qui vous parlent et qui ne soient pas toujours d’accord avec vous. »

Il conclut : « Il faut des joueurs qui ont leur propre personnalité, leurs propres opinions et leur propre caractère, et qui interpellent parfois l’entraîneur. »

Il a conclu : « Les grands entraîneurs apprécient cela, car cela ouvre la voie au débat. Donc oui, je pense que lorsqu’il regardera en arrière, il éprouvera quelques regrets. »

Il a toutefois conclu : « Je reste convaincu qu’il n’est pas moins compétent que n’importe quel autre sélectionneur pour guider notre équipe nationale lors du prochain tournoi. C’est mon avis. »