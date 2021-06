Rooney : "Foden n'est pas un dribbleur"

Le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions estime que Phil Foden peine à s'exprimer dans la formation tactique mise en place par Southgate.

Les performances de Phil Foden au niveau international ont été affectées par son style de jeu à Manchester City, selon Wayne Rooney, qui insiste sur le fait que la star anglaise "n'est pas un dribbleur".

Foden a débuté les deux matchs de groupe de l'Angleterre à l'Euro 2020 jusqu'à présent, impressionnant lors de la victoire 1-0 contre la Croatie avant une prestation plus discrète lors du match nul 0-0 contre l'Écosse vendredi.

Rooney pense que le joueur de 21 ans a du mal à adapter son jeu à celui des Three Lions après s'être habitué à un système basé sur la possession de balle sous la direction de Pep Guardiola à l'Etihad Stadium, et préférerait voir Jack Grealish ou Jadon Sancho dans l'équipe de Gareth Southgate.

Le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre a déclaré au Times : "J'aime Foden en tant que footballeur, mais il faut savoir que, pendant quatre ans et plus, il a été façonné pour devenir un joueur de City.

"Pep Guardiola ne l'a pas laissé partir en prêt, ni expérimenter un autre style de football - il a passé toute sa carrière d'adulte à jouer à la manière de Guardiola et City.

"C'est difficile pour lui d'arriver et de changer le style de jeu qu'il pratique depuis l'âge de 16 ans. City joue dans le dernier tiers. Ils gardent la possession du ballon. Foden n'est pas un dribbleur, mais un joueur qui fait de belles petites passes et se place dans de bonnes positions.

"À City, le mouvement des joueurs autour de lui le permet. City fait des passes rapides de cinq mètres avant qu'un petit mouvement - pas un gros - ne libère Foden et il a la possibilité d'aller dans les espaces et de jouer en tant que numéro 9, parfois, ou numéro 10, parfois.

"Avec l'Angleterre, il est un peu isolé dans l'axe et lorsqu'il reçoit le ballon, la possession est lente et il ne se passe pas grand-chose autour de lui. Cela signifie qu'il doit dribbler - et si vous jouez de telle manière que vos joueurs de côté doivent dribbler, alors pourquoi ne pas faire jouer Grealish et Jadon Sancho, qui sont les deux meilleurs dans ce domaine ?"

Foden a été comparé à Paul Gascoigne en raison de ses performances imprévisibles sous le maillot de Man City et de sa nouvelle coupe de cheveux blonde qui rappelle le look de la légende anglaise à l'Euro 96.

Le meneur de jeu a abordé le Championnat d'Europe après avoir été nommé Jeune joueur de l'année de Premier League, mais après avoir été remplacé par Grealish en seconde période du match nul des Three Lions contre l'Écosse, sa place dans l'équipe pourrait être menacée.

Southgate sera confronté à un dilemme avant de défier la République tchèque à Wembley mardi, où il faudra éviter la défaite pour être sûr de passer en phase à élimination directe.