Rooney explose après les déclarations de Bruno : les joueurs de United sont égoïstes et se comportent comme des enfants !

Dans une sortie au vitriol, la plus virulente depuis sa retraite, Wayne Rooney, meilleur buteur de l'histoire de Manchester United, a ouvert le feu sur les joueurs actuels du club, les qualifiant d'« égoïstes » et les accusant de se comporter « comme des enfants », en réaction aux déclarations polémiques lâchées par le capitaine Bruno Fernandes après l'humiliante défaite face à Côme.

Manchester United avait connu un effondrement total en Italie, s'inclinant sur le lourd score de 4-1 face à Côme mercredi, en Ligue des champions, dans un match où l'écart n'a été réduit que par un but d'honneur tardif inscrit par Joshua Zirkzee dans le temps additionnel.

À l'issue de la rencontre, Fernandes a créé la surprise en critiquant publiquement les choix tactiques du staff technique, affirmant que l'équipe n'avait pas su mettre le pressing et était tombée dans un état de « résignation » après avoir encaissé un but dès la deuxième minute, ce qui a accentué la pression pesant sur les épaules de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick.

Rooney n'a pas hésité à répliquer durement, déclarant dans le podcast « United Stand » ce jeudi : « Quand Martínez s'est exprimé, j'ai dit que c'était un vrai cauchemar parce que cela allait détruire le vestiaire. C'était le début. Nous l'avons vu maintenant avec Bruno, et nous le verrons avec d'autres joueurs encore parce qu'ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. »

La légende d'Old Trafford a ajouté : « Vous pouvez juger les propos de Bruno, qu'ils soient justes ou faux, mais c'est sur le terrain qu'il faut prendre ses responsabilités. Ces joueurs sont égoïstes, ils ne se soucient ni de leurs coéquipiers, ni de l'entraîneur, ni du staff technique, ni des supporters. Tout ce qui compte pour eux, c'est eux-mêmes. S'ils n'obtiennent pas ce qui les arrange, ils se comportent comme des enfants, ils s'emportent et rejettent la faute sur n'importe qui d'autre qu'eux-mêmes. »

La sortie de Rooney intervient à un moment où les signes de division se multiplient au sein du vestiaire de United. Avant les déclarations de Fernandes, le défenseur Lisandro Martínez avait critiqué la direction du club après la défaite 2-0 face à l'Atlético Madrid, réclamant des investissements plus importants pour rivaliser avec les grands.

Michael Carrick, ancien coéquipier de Rooney nommé à titre intérimaire après le limogeage de Rúben Amorim en janvier, avant d'être confirmé avec un contrat courant jusqu'en 2028 à la faveur d'une amélioration temporaire des résultats, traverse sa pire période. L'équipe n'est en effet parvenue à remporter aucun de ses 7 derniers matches consécutifs toutes compétitions confondues, et a reculé à la vingtième place au classement de la Ligue des champions ainsi qu'à la treizième place en Premier League.



