Eloy Room a été le grand héros de Curaçao, qui a tenu l'Équateur en échec (0-0) lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde. Le rôle de héros joué par ce gardien de but de 37 ans transparaît très bien sur la page Instagram de ce gardien exceptionnel.

Joueur du Miami FC, il comptait moins de 100 000 abonnés avant le match face à l’Équateur ; grâce à ses multiples parades et au point historique obtenu par Curaçao, son profil affiche désormais une progression fulgurante, frôlant les 750 000 followers.

Logiquement désigné « Homme du match » par la FIFA, le portier a probablement établi un record avec ses quinze arrêts. Selon Opta, ce total le place à égalité avec Tim Howard, auteur de quinze arrêts pour les États-Unis face à la Belgique en 2014 ; la FIFA précise toutefois que Howard avait alors repoussé seize tirs.

La performance de Room évoque celle de « Vozinha », le gardien cap-verdien de 40 ans qui a tenu l’Espagne en échec (0-0) lundi. Le héros du match a également vu son nombre d’abonnés Instagram passer à quinze millions.

« Celui-là ira sans aucun doute sur l’étagère. Être élu homme du match à la Coupe du monde, c’est génial », a déclaré Room à la NOS à propos du trophée reçu de la FIFA. « Je viens de voir le ministre dans les vestiaires. Je pense qu’une petite statue va voir le jour à Curaçao. »

« C’est une soirée irréelle. Nous savions que ce serait difficile, car l’Équateur est une bonne équipe. Nous étions prêts à nous rattraper après le premier match (défaite 7-1 contre l’Allemagne) », explique Room, satisfait, avant d’évoquer ses nouveaux abonnés Instagram.

« Avant le match, j’en avais 90 000. Je ne sais pas combien il y en a maintenant », soupire Room, à qui l’on annonce que la barre du demi-million a été franchie. « Tu sais comment ça peut se passer, non ? C’est arrivé aussi à cet autre gardien, celui du Cap-Vert. Mais pour moi, ce n’est pas important. Ce qui compte, c’est qu’on ait pris un point, le premier en Coupe du monde. Le reste, c’est de la folie. »