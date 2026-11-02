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L’ancien vice-président du Suriname Ronnie Brunswijk a inscrit son premier but dans l’élite de son pays à 65 ans, après s’être lui-même aligné dans le onze de départ de l’Inter Moengotapoe. Le propriétaire controversé du club a transformé un penalty en seconde période samedi, scellant une large victoire 5-0 en championnat face à Politie Voetbal Vrienden, dernier du classement.

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Le propriétaire du club transforme un penalty

Brunswijk a inscrit son premier but en Suriname Major League samedi, en transformant un penalty alors que son équipe menait déjà 4-0. À la tête du club, onze fois champion national et qui dispute ses matches à domicile au stade Ronnie Brunswijk, l’ancien entraîneur de l’équipe a immédiatement réclamé le ballon lorsque l’arbitre a désigné le point de penalty. Il a ensuite placé sa frappe dans le coin droit avant de célébrer les bras levés, tandis que le gardien adverse n’a guère tenté de l’arrêter.

Le passé controversé de l’ancien responsable politique

L’ancien chef rebelle de 65 ans a été vice-président du Suriname entre 2020 et 2025, mais son passé suscite depuis longtemps l’attention internationale. En 1999, un tribunal aux Pays-Bas l’a condamné par contumace à huit ans de prison pour trafic de cocaïne. Toutefois, en l’absence de traité d’extradition entre les autorités néerlandaises et le Suriname, Brunswijk n’a jamais purgé cette peine et est resté une figure influente de la politique et du sport dans son pays.

Même lorsqu’il exerçait des fonctions gouvernementales, il se sélectionnait régulièrement pour disputer des matches officiels avec son club. En 2021, à l’âge de 60 ans, il a disputé un match de Ligue de la CONCACAF face au club hondurien CD Olimpia, qui s’est soldé par une défaite 6-0 pour son équipe. Après le coup de sifflet final, des images vidéo ont fait surface, semblant montrer Brunswijk distribuer de l’argent dans le vestiaire adverse. L’incident a entraîné l’ouverture immédiate d’une enquête par la CONCACAF, l’instance dirigeante régionale, puis l’exclusion des deux clubs de la compétition et une suspension de trois ans pour Brunswijk.

La quête de professionnalisme soulève des questions embarrassantes

Le but inscrit samedi est le premier du sexagénaire depuis la création de la Suriname Major League en 2024. La compétition a été lancée avec le soutien direct de la FIFA afin de moderniser le football national et d’élever le niveau de professionnalisme dans tout le pays.

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Si Moengotapoe a bien commencé la saison sur le terrain, voir un président de club de 65 ans se sélectionner lui-même et tirer des penalties face à un gardien peu réactif soulève de nouvelles questions sur les efforts de la ligue pour gagner en crédibilité.

Les champions restent invaincus

Malgré les interrogations, la large victoire de samedi contre la lanterne rouge PVV permet à Moengotapoe de rester invaincu après les trois premières journées du championnat. Le club, onze fois champion, cherchera désormais à conserver son élan dans le haut du classement au fil de la saison. Reste à savoir à quelle fréquence Brunswijk continuera de s’inscrire sur la feuille de match au cours des prochaines semaines.