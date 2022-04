Rongier promet un OM ambitieux au Parc

L’OM se rend dimanche soir à Paris pour y défier le leader de la Ligue 1. Les Olympiens ne partent pas favoris de cette confrontation, au regard du déséquilibre qu’il y a au niveau des deux effectifs. Mais, cela n’empêche pas les hommes de Sampaoli d’aborder ce rendez-vous avec ambition et la détermination de réussir un coup.

Présent lors de la conférence de presse d’avant-match, Valentin Rongier a certifié que lui et ses partenaires vont être fidèles à leurs principes de jeu. Ceux qui leur ont permis d’enchainer huit victoires de suite dernièrement, toutes compétitions confondues.

Les Marseillais veulent déployer leur jeu

« On y va pour garder cette manière de jouer. Je pense aussi que Paris n'aime pas trop courir après la balle. Donc, si on arrive à déployer notre jeu, à les priver du ballon et de possession, ça sera la meilleure manière pour nous d'aborder ce match », a indiqué l’ancien nantais.

En cas de bon résultat à Paris, Marseille conforterait sa place de dauphin vu que Rennes a chuté contre Monaco vendredi soir. Cependant, les Olympiens ne pensent pas du tout à cet enjeu comptable. Leur seule envie est de réussir un joli coup au Parc des Princes. « Il y a eu un bon résultat pour nous c'est vrai avec la défaite de Rennes à domicile contre Monaco. Mais, on n'y va pas en se disant qu'on peut se relâcher, loin de là, a affirmé Rongier. On y va sans pression particulière parce que c'est la meilleure manière d'aborder ce match. On y va en essayant de garder notre philosophie et pour faire un match sérieux ».

L’OM est resté de longues années sans victoire en terre francilienne. Une mauvaise série qu’ils ont stoppé en l’emportant 1-0 grâce à un but de Thauvin. Rongier garde un excellent souvenir de ce déplacement réussi dans la capitale : « Forcément, le retour à l'aéroport avec la communion avec nos supporters, c'était quelque chose de fort qu'on ne peut voir, je pense, qu'ici à Marseille. On va tout faire pour revivre ces moments avec eux ».