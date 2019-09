Rongier : "L'OM peut me permettre de titiller l’équipe de France"

Le milieu de terrain est conscient qu'il sera plus exposé médiatiquement chez les Phocéens et rêve de jouer en équipe de France.

Valentin Rongier est finalement bel et bien un joueur de l' . Après avoir refusé de jouer contre , le milieu de terrain français était redescendu de son nuage lorsque les deux clubs n'ont pas réussi à trouver un accord le dernier jour du mercato, mais finalement l'OM et Nantes sont parvenus à un accord le mardi permettant au joueur de s'engager avec les Phocéens grâce à la règle du joker. Valentin Rongier entre dans une nouvelle dimension à l'OM, et il en est bien conscient.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Valentin Rongier a affiché ses ambitions après sa signature à l'OM et rêve même de pouvoir entrer dans les radars de Didier Deschamps : "L’Olympique de Marseille, c’est un club historique en , et je pense que l’exposition de ce club est unique. Tout le monde regarde l’Olympique de Marseille. Je pense que quand tu es performant à l’OM, tout le monde le voit, c’est aussi pour cela que j’ai choisi Marseille".

"J'ai cru que c'était mort"

"Ce serait mentir que de dire que l’équipe de France n’est pas dans un coin de ma tête, parce que je suis quelqu’un d’ambitieux. Je ne sais pas où je peux aller, j’ai des qualités, et j’ai envie de voir jusqu’où elles peuvent me mener. Je pense que l’Olympique de Marseille, si le coach me fait confiance et me donne l’opportunité d’évoluer sur le terrain, est le club qui me permettra peut-être un jour de titiller l’équipe de France", a ajouté le milieu de l'OM.

L'ancien du FC Nantes a avoué qu'il a craint de ne pas pouvoir partir chez les Phocéens : "Est-ce qu’à un moment j’ai cru que c’était mort ? Oui, bien sûr. On m’a dit à un certain moment qu’il n’y avait pas d’accord et que les clubs n’avaient pas réussi à s’entendre. On m’avait dit de passer à autre chose et de rentrer à . Moi je suis footballeur professionnel, j’avais un employeur et dans ma tète il était clair qu’il fallait que je me remette vite au boulot pour faire une bonne saison avec Nantes. J’y ai cru et ça m’a fait beaucoup de mal".

Le milieu de terrain a évoqué son positionnement à l'OM : "Évoluer en 6 à la place de Gustavo ? Je n’ai jamais évolué à un poste de sentinelle, mais en c’est relativement physique et ce qu’on demande à une sentinelle, c’est d’être physiquement très fort. Maintenant je pense qu’avec mon intelligence de jeu j’ai une capacité d’anticipation qui peut me permettre d’évoluer à ce poste. En plus, je n’ai pas peur d’aller au duel malgré mon physique. Je pense que je peux y jouer, mais je ne sais pas si c’est le poste ou je serais le plus performant. Villas-Boas ? J’ai discuté avec lui, mais je pense qu’on va rentrer plus dans les détails dans les prochains jours. Tout dépendra du système qu’il utilise. En fonction du système utilisé, je devrais m’adapter".