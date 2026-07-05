Ronaldo tacle les médias : « Vous essayez de me détruire depuis 23 ans… Et je ne prendrai pas ma retraite à cause de vous. »

La star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection lusitanienne, a tenu des propos virulents lors de la conférence de presse d’avant-match face à l’Espagne, programmée lundi soir pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le quintuple Ballon d’Or a lancé une pique aux médias, affirmant qu’il était aguerri aux critiques depuis 23 ans : « Vous essayez de me détruire depuis 23 ans, mais vous avez compris que c’est peine perdue ; vous persistez, en vain. »

Il a ajouté : « Je m’y suis tout à fait habitué. Il y a ceux qui m’aiment plus et ceux qui m’aiment moins, cela fait partie de la vie, et moi aussi j’ai mes préférences. »

Le capitaine portugais a ensuite fixé un journaliste présent : « Le plus dur, c’est de parler avec vous, ou avec certains d’entre vous, surtout ceux qui ne m’aiment pas. Vous en faites partie et je le sais. Je retiens très bien les visages ; il me suffit de voir quelqu’un une fois pour ne plus jamais l’oublier. »

Interrogé sur la suite de sa carrière à 41 ans, il a rappelé que rester au plus haut niveau exigeait « beaucoup de sacrifices ».

Lire aussi… Le remplaçant de Mahrez… L’Al-Ahly sur le point de recruter un ami de Ronaldo

« Jouer à 41 ans est une expérience formidable, car atteindre ce niveau exige de nombreux sacrifices. Tout au long de ma carrière, je me suis adapté aux changements imposés par l’âge, et je sais que je ne suis plus le même joueur qu’avant, mais il y a une chose qui n’a pas changé : je continue à marquer des buts. »

« Même si je ne gagne pas la Coupe du monde, je resterai Cristiano Ronaldo. Ce titre ne changera rien pour moi et ne fera pas de moi le meilleur. Je prendrai ma retraite quand je le déciderai, et non à cause de vous. »

Interrogé sur la rencontre face à l’Espagne, le capitaine portugais a expliqué qu’il espérait marquer, tout en rappelant que l’intérêt de la sélection primait : « J’espère marquer demain, et si ce n’est pas moi, j’espère qu’un coéquipier le fera pour que nous nous qualifions. Ce qui restera, c’est la qualification, et ce serait formidable de battre une grande équipe comme l’Espagne. »

Pour conclure, le quintuple Ballon d’Or a rendu hommage au jeune talent espagnol Lamine Yamal, estimant qu’il avait « un très grand avenir ».