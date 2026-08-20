Le Portugais Cristiano Ronaldo se prépare à faire son retour avec Al-Nassr, après avoir intégré la liste des joueurs convoqués pour affronter Al-Riyadh, vendredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn Saudi Pro League, pour une première apparition possible du capitaine de « l'équipe mondiale » après son absence lors de la journée d'ouverture et de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Al-Nassr se déplace chez Al-Riyadh, en quête de poursuivre le départ idéal entamé par l'équipe avec une large victoire sur Al-Fateh sur un score de trois buts à zéro, tandis que les joueurs locaux abordent la rencontre avec l'objectif de compenser leur défaite lors de la première journée de la compétition.

21 joueurs dans la liste de Postecoglou

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a convoqué 21 joueurs pour le match, mais la liste a été marquée par l'absence du Français Mohamed Simakan et du Portugais Sami Costa, le staff technique ayant préféré les ménager dans le cadre de sa politique de rotation face à l'enchaînement des matchs.

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Postecoglou devra écarter un joueur de la liste finale avant le début du match, afin de respecter le nombre maximum autorisé sur la feuille de match, et les pronostics indiquent que le choix pourrait se limiter à Abdulmalik Al-Jaber, Saad Haqawi et Rakan Al-Ghamdi.

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La liste d'Al-Nassr comprend les gardiens de but le Brésilien Bento Matheus et Abdulrahman Al-Otaibi, aux côtés des défenseurs Nawaf Boushal, Salem Al-Najdi, Awad Aman, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez et Nader Al-Sharari.

Au milieu de terrain, Postecoglou a convoqué Abdullah Al-Khaibari, Sami Al-Najei, Ali Al-Hassan, Abdulmalik Al-Jaber et Angelo Gabriel, tandis que les options offensives comprennent Cristiano Ronaldo, João Félix, Kingsley Coman, Sadio Mané, Abdullah Al-Hamdan, Ayman Yahya, Rakan Al-Ghamdi et Saad Haqawi.

Al-Nassr en quête d'un nouveau départ avec Ronaldo

Le retour de Ronaldo intervient à un moment important pour Al-Nassr, d'autant que l'équipe a réalisé un début en force cette saison, en s'imposant face à Al-Fateh sur un score de trois buts à zéro lors de la première journée de la Roshn League, avant de poursuivre son parcours en Coupe du Roi avec une victoire sur Al-Diriyah 4-1 et une qualification pour les huitièmes de finale.

La présence de Ronaldo offre à Postecoglou une option offensive supplémentaire face à Al-Riyadh, aux côtés de João Félix, Kingsley Coman et Sadio Mané, ce qui fait monter les attentes quant à la physionomie qu'affichera la ligne d'attaque d'Al-Nassr lors de la deuxième journée du championnat, et fait du retour du capitaine portugais l'un des principaux enjeux du match.