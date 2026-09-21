Un consortium d'investissement mené par la société américaine « RedBird Capital Partners », aux côtés d'investisseurs saoudiens, est entré en négociations avec le « Fonds public d'investissement » en vue d'acquérir une participation dans le club d'Al-Nassr, les parties cherchant à finaliser l'opération d'ici la fin de la saison en cours.

Une source a révélé à « Asharq Bloomberg » que le consortium a présenté une offre d'acquisition d'une participation dans le club, précisant que des réunions se sont tenues ces derniers temps entre les représentants du consortium et le « Fonds public d'investissement », qui détient la totalité d'Al-Nassr.

Selon la source, le consortium regroupe « RedBird Capital Partners », présidée par Gerry Cardinale, la société saoudienne « Al-Wasail », ainsi que l'homme d'affaires et ancien président d'Al-Nassr, Ibrahim Al-Muhaidib.

Les négociations sont toujours en cours entre les parties, alors que le Fonds se montre ouvert aux options et aux offres qui lui sont soumises.

Le site italien « Calcio e Finanza » a rapporté que les discussions ne sont pas encore proches de leurs phases finales et n'ont pas abouti à un accord contraignant entre les parties.

« RedBird Capital Partners » a refusé de commenter les négociations, tandis que la société « Al-Wasail » et Al-Muhaidib n'ont pas répondu aux sollicitations d'« Asharq Bloomberg ».

Le ministère des Sports avait transféré, le 19 août dernier, les actions de l'organisation à but non lucratif, s'élevant à 25 %, au « Fonds public d'investissement », portant ainsi sa participation dans le club d'Al-Nassr à 100 %, après avoir acquis 75 % de ses actions à l'été 2023.

Ronaldo candidat à rejoindre le consortium

Une source proche du consortium a déclaré à « Asharq Bloomberg » que les investisseurs ont demandé l'inclusion du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, dans l'opération en tant qu'investisseur, sur la base d'une clause de son contrat lui accordant la priorité pour obtenir 20 % de la propriété du club en cas d'ouverture de celui-ci à l'investissement privé.

Le journal portugais « A Bola » avait indiqué la semaine dernière que Ronaldo avait rejoint le consortium, précisant que chacun de ses membres est tenu d'injecter au moins 100 millions de dollars, ce qui pourrait porter le total des investissements potentiels à environ 500 millions de dollars.

« RedBird Capital Partners » détient la totalité des clubs de l'AC Milan en Italie et de Toulouse en France, et possède également une participation supérieure à 10 % dans le club anglais de Liverpool.