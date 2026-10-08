Cristiano Ronaldo s’en est pris à Simon Jordan avec un grand sens du cynisme. Le consultant critique l’attitude de l’attaquant dans son conflit avec le sélectionneur portugais Jorge Jesus, et Ronaldo n’a visiblement pas apprécié.

Le journaliste Piers Morgan est admirateur de Ronaldo depuis des années, au grand agacement de Jordan, ancien propriétaire de Crystal Palace. « Nous savons tous que Ronaldo est un bon footballeur. Mais tu dois sortir ta tête de son derrière et, pour une fois, être objectif », a lancé Jordan à Morgan sur talkSPORT.

Plus tard mercredi, Morgan est revenu dans sa propre émission Football Uncensored sur tout le remue-ménage autour de Ronaldo. « Je vais te donner quelque chose de réjouissant. Quand j’ai envoyé à Ronaldo un extrait de moi avec Simon Jordan, il m’a répondu par message : ce type blond. Dis-lui qu’il doit arrêter le botox. On dirait une pomme », a rapporté Morgan à Jordan.

Jason Cundy, ancien footballeur et invité de l’émission de Morgan, entre autres, a beaucoup ri de la remarque de Ronaldo. Jordan n’était d’ailleurs pas lui-même invité dans le talk-show consacré au football.

Morgan est un confident de Ronaldo depuis des années. Il y a quelques années, le Portugais lui avait accordé une interview explosive au sujet du manager de l’époque, Erik ten Hag, après quoi Ronaldo avait quitté Manchester United.

Ronaldo n’a d’ailleurs pas définitivement mis un terme à sa carrière internationale avec le Portugal. « Il n’est malgré tout pas question d’un adieu définitif. Si je suis physiquement en ordre, que je joue dans mon club et que, je l’espère, je marque des buts, je serai, après avoir purgé la suspension qui m’est infligée, disponible pour me battre et gagner avec notre équipe nationale. »

« Il conclut sa déclaration par ces mots : “C’est, croyez-moi, la plus pure vérité” », a déclaré l’attaquant d’Al-Nassr.