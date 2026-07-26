Les manœuvres de Chelsea durant le mercato estival ne se limitent pas au renforcement de son effectif par de nouveaux joueurs, mais s'étendent également au renforcement de son staff technique, dans le cadre des efforts de l'entraîneur Xabi Alonso pour développer tous les détails techniques avant le début de la nouvelle saison.

Selon la British Broadcasting Corporation (BBC), Chelsea mène des négociations avec Aston Villa pour recruter l'entraîneur écossais spécialiste des coups de pied arrêtés Austin MacPhee, qui jouit d'une grande réputation dans ce domaine, dans un contexte de concurrence de plusieurs clubs de Premier League, ainsi que d'un intérêt de clubs de la Saudi Pro League.

Le rapport a indiqué qu'Aston Villa percevra une compensation financière en cas de départ de MacPhee, son contrat comportant une clause libératoire lui permettant de partir.

Au cours des cinq dernières années, l'entraîneur écossais, âgé de 46 ans, a cumulé son travail avec Aston Villa et la sélection du Portugal, où il occupait le même poste sous la direction de l'entraîneur Roberto Martinez, qui a quitté ses fonctions à l'issue de la Coupe du monde 2026.

Aston Villa a connu un succès remarquable sous la houlette de MacPhee, après avoir dominé les clubs des cinq grands championnats européens en nombre de buts inscrits sur coups de pied arrêtés durant la saison 2023-2024, avant de poursuivre sur sa lancée la saison suivante, terminant la Premier League en tête de ce classement à égalité avec Arsenal.

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MacPhee devrait être l'un des membres du staff technique à quitter Aston Villa cet été, après avoir contribué à mener l'équipe au sacre en Ligue Europa et à la qualification en Ligue des champions sous la direction d'Unai Emery.

L'intérêt de Chelsea pour MacPhee intervient dans le cadre de la restructuration de son staff technique, l'actuel entraîneur des coups de pied arrêtés, Bernardo Cueva, arrivé de Brentford pour 750 000 livres sterling en 2024, étant appelé à occuper un rôle technique en coulisses, ce qui ouvre la voie au recrutement d'un nouveau spécialiste pour ce poste.

Chelsea et Aston Villa poursuivent leur activité commune sur le marché des transferts, après que le club londonien a bouclé cette semaine la signature de Morgan Rogers pour 117 millions de livres sterling, tandis que l'Argentin Alejandro Garnacho a rejoint Aston Villa sous forme de prêt, avec une clause permettant son achat définitif.

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