Ronaldo, Rooney, FIFA Street... Les inspirations de Jadon Sancho

Le nouveau renfort de Manchester United s'est confié sur ses inspirations de jeunesse, entre FIFA Street et d'anciennes gloires des Red Devils.

Jadon Sancho a identifié Cristiano Ronaldo comme l'icône de Manchester United qui a eu la plus grande influence sur son style de jeu. Sancho a achevé vendredi un transfert à Old Trafford en provenance du Borussia Dortmund, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 85 millions d'euros, bonus compris. Un rêve qui se réalise.

En effet, cette décision voit le joueur de 21 ans suivre le chemin de deux de ses idoles, dont la star de la Juventus et du Portugal ainsi que l'ancien attaquant anglais Wayne Rooney. Lorsqu'on lui a demandé qui étaient ses héros d'enfance dans sa première interview depuis qu'il a rejoint les Red Devils, Sancho a eu des mots pour eux.

Porté par les dribbles depuis l'adolescence

"Ronaldinho et évidemment Wayne Rooney pour l'Angleterre – ces deux-là sont très emblématiques et de grands modèles. J'ai l'impression que tout le monde est différent et j'ai l'impression d'avoir des attributs différents de tous les autres joueurs, mais évidemment Cristiano Ronaldo et ce qu'il a fait dans sa carrière est une chose fantastique. Il a commencé au Sporting, puis il est venu à Manchester, donc c'est toujours bon de voir que tous ces joueurs emblématiques sont passés par un club emblématique".

L'ailier a également été influencé par le football en cage dans le jeu vidéo FIFA Street après avoir vu l'icône du Brésil et de Barcelone Ronaldinho réaliser des tours dans les publicités. "Pour être juste quand j'étais plus jeune, dans ma propriété du sud de Londres, je regardais juste les garçons plus âgés jouer et depuis lors, je me joignais à eux et j'ai commencé à en tomber amoureux, et puis à l'école, c'était toujours le football et même après l'école, c'était juste le football", a-t-il raconté, nostalgique.

"C'était définitivement du football en cage – tout ce genre de FIFA Street, alors quand nous avons vu les publicités de Ronaldinho, c'est ce que nous avons essayé de faire", a enfin révélé celui qui portera le numéro 25 à Manchester United, son numéro 7 fétiche ayant déjà été attribué à l'attaquant Edinson Cavani.