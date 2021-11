Un match nul à Chelsea mardi soir aurait suffi pour assurer à la Juventus la première place du groupe H de la Ligue des champions. Cependant, l'administrateur délégué des Bianconeri, Maurizio Arrivabene, n'a pas voulu s'embarrasser de permutations. "Je pense qu'utiliser une calculatrice dans ces situations n'est pas utile", a-t-il déclaré à Sky Sport Italia avant le match à Stamford Bridge.

"Nous devons simplement aborder chaque match avec l'objectif de gagner. Mais je pense que la meilleure chose que nous puissions faire est de quitter ce stade la tête haute", a-t-il ajouté. Ils n'y sont même pas parvenus. La plupart des joueurs de la Juventus n'ont même pas pu se résoudre à faire face à leurs fans après la défaite 4-0 dans l'ouest de Londres - et encore moins à partir la tête haute.

Tuttosport a qualifié la Juventus de "sans-gêne" après ce que le gardien Wojciech Szczesny a décrit comme une "performance tragique". Sur Sky Sport Italia, Alessandro Del Piero a admis que la défaite la plus lourde de l'histoire de la Juve en Ligue des champions - et la pire toutes compétitions confondues depuis 2004 - allait ébranler le club dans ses fondements.

4 - Juventus have lost a game with a margin of 4+ goals considering all competitions for their first time since February 2004, against AS Roma in Serie A (0-4). KO.#ChelseaJuve pic.twitter.com/swqPehjyvp — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 23, 2021

"C'est un pas en arrière significatif", a déclaré l'ancien numéro 10 des Bianconeri. "Honnêtement, il y a vraiment très peu de choses à sauver d'une nuit comme celle-ci. C'est un coup dur pour tout le club d'un point de vue psychologique."

Le coup a certainement été dur. Certains pensaient que la Juve s'était remise du "choc" de la perte de son buteur le plus fiable, Cristiano Ronaldo, juste avant la fermeture de la fenêtre des transferts. La victoire 2-0 de samedi contre la Lazio de Maurizio Sarri au Stadio Olimpico avait été annoncée comme un tournant, la preuve que la Juve commençait lentement à retrouver ses marques sous la houlette de Massimiliano Allegri.

Leur défaite au Bridge était pourtant attendue. Peu d'observateurs objectifs pensaient que la Juve pourrait prendre ne serait-ce qu'un point chez les champions d'Europe. Il est vrai que les Bianconeri avaient battu Chelsea à Turin lors de la deuxième journée, mais ils avaient été très réalistes, Federico Chiesa punissant l'imprudence des leaders de la Premier League.

Les Blues n'avaient pas l'intention de gaspiller autant d'énergie au retour. Même sans Romelu Lukaku en attaque, Chelsea a mis la Juve en pièces, Thomas Tuchel admettant que des leçons avaient été tirées de leur première rencontre. L'Allemand a expliqué qu'ils avaient compris que le "contrôle" ne suffirait pas pour battre les Bianconeri ; ils devaient jouer directement et avec du rythme. Et ils n'ont pas déçu à cet égard, écrasant la Juve par leur intensité.

3 - Juventus have conceded 3+ goals against an English side in European competition for their first time since March 2010, against Fulham (4-1). Difficulty.#ChelseaJuve — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 23, 2021

Fabio Capello a affirmé sur Sky que les équipes de Serie A ne sont plus capables de rivaliser avec les meilleures équipes anglaises, et que les entraîneurs italiens ont beaucoup à apprendre de Tuchel et de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Il y a indéniablement une grande part de vérité dans l'argument de Capello. L'argent de la télévision a faussé le marché et les clubs italiens ne fonctionnent plus sur le même plan financier que leurs homologues anglais.

Les résultats récents de la Ligue des champions parlent d'eux-mêmes. L'Italie n'a pas eu de vainqueur de la compétition depuis l'Inter en 2010, tandis que deux des trois dernières finales ont été entièrement anglaises. Toutefois, il convient de noter qu'il existe en Italie des équipes et des entraîneurs qui pratiquent - ou du moins tentent de pratiquer - un football dynamique et proactif caractérisé par un pressing élevé.

L'Atalanta, l'une des équipes les plus performantes du football italien, est la preuve qu'il est possible non seulement de battre certains des clubs les plus riches d'Europe, mais aussi de le faire en pratiquant un football passionnant. Les Bergamasques se rendent à Turin ce week-end pour affronter la Juventus en Serie A. Les hommes de Gian Piero Gasperini sont sans doute les favoris, puisqu'ils occupent la quatrième place du classement, quatre points et quatre rangs au-dessus de leurs hôtes.

De plus, si l'Atalanta a ses défauts, notamment en défense, comme l'a souligné le match nul 3-3 de mardi contre Young Boys, elle est actuellement tout ce que la Juve n'est pas.

Ils ont une philosophie du football claire et complète, un secteur jeunesse productif, un excellent programme de recrutement et un entraîneur audacieux et avant-gardiste qui tire le meilleur des joueurs à sa disposition. La Juve, en revanche, souffre d'une crise d'identité, un club en proie à l'incertitude. Il est difficile de savoir ce qu'ils essaient de faire et où ils veulent aller.

Cristiano Ronaldo a déjà quitté le navire et Matthijs de Ligt n'a rien fait pour écarter les spéculations croissantes selon lesquelles il pourrait partir à la fin de la saison. Il y a une réelle possibilité que les choses empirent avant de s'améliorer pour les Bianconeri ; que la Juve soit confrontée à une reconstruction à la Barcelone après des années de mauvaise gestion.

Le retour d'Allegri devait au moins rétablir la stabilité, sur le terrain en tout cas. Après les tentatives hâtivement abandonnées d'aller dans une direction plus progressiste sous Sarri et Andrea Pirlo - ce qui, encore une fois, illustre la confusion de la Juve ces dernières années - Allegri était un gagnant éprouvé. Cependant, la crainte grandissante est que le football ait évolué au cours des deux années où le Toscan a été absent du jeu.

En effet, lorsque Capello a parlé de Chelsea donnant une "leçon de football" à la Juventus, beaucoup ont pensé que c'était Allegri qui avait été corrigé à Stamford Bridge. Il était en effet difficile de trouver un sens à son choix d'équipe. La Juve, comme on le sait depuis longtemps, manque cruellement de qualité au milieu de terrain (le club était prêt à écouter les offres pour tout le monde sauf Manuel Locatelli en janvier) et pourtant Allegri a choisi de faire jouer quatre milieux centraux contre Chelsea, avec Adrien Rabiot une fois de plus bizarrement positionné sur le flanc gauche.

Pendant ce temps, Chiesa, l'un des meilleurs ailiers du football actuel, était aligné devant, tandis que Dejan Kulusevski, un jeune joueur prometteur en qui Allegri semble avoir perdu toute confiance, commençait sur le banc. Il y a, bien sûr, des facteurs atténuants dans les difficultés actuelles de la Juve sur le terrain. Tout n'est pas de la faute d'Allegri. Ce n'est pas lui qui a construit cette équipe.

La Juve n'a pas bien recruté depuis le départ de Beppe Marotta, le projet Ronaldo n'a pas porté ses fruits et, malgré le soutien continu de la holding Exor, les Bianconeri sont financièrement paralysés par rapport à leurs rivaux anglais, ce qui explique pourquoi le président du club, Andrea Agnelli, a tant essayé de former une Super Ligue européenne.

Il y a donc des problèmes institutionnels à la Juve qui dépassent largement l'influence d'Allegri, et c'est exactement la raison pour laquelle Capello a déconseillé au sextuple vainqueur du Scudetto de revenir à Turin pendant l'été. Fabio Capello craignait qu'Allegri soit un bouc émissaire pour les problèmes profonds de la Vieille Dame ou, comme il l'a dit, "le parapluie" sur lequel toutes les critiques pleuvraient si les choses commençaient à mal tourner.

Cependant, l'entraîneur des Bianconeri ne se rend pas service aux yeux des fans, avec un plan de jeu conservateur, de type catenaccio, qui inhibe des joueurs comme Federico Chiesa. Massimiliano Allegri a longtemps été réputé - et souvent loué - pour son pragmatisme. Après tout, il a mené la Juve à deux finales de la Ligue des champions, en 2015 et 2017.

Ses tactiques, cependant, ne semblent pas avoir évolué pendant son congé sabbatique. Au contraire, elle a régressé, devenant encore plus défensive et réactive, au grand dam des supporters. C'est une chose de rester en retrait dans l'espoir de frapper des équipes européennes plus riches et plus fortes, comme Chelsea, à la pause, mais c'en est une autre d'avoir moins de possession et d'étincelles créatives que les équipes de Serie A qui travaillent avec une fraction du budget de la Juve.

En effet, sous la houlette d'Allegri, la "petite Juve", comme l'appelait le Corriere dello Sport mercredi, semble avoir adopté une mentalité de petit club. Ne soyez donc pas surpris de voir l'Atalanta dominer la possession de balle lors du match de samedi à l'Allianz Stadium. D'une certaine manière, cela pourrait être un reflet encore plus "tragique" de la chute d'Allegri et de la Juve au cours des quatre dernières années.