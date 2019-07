Ronaldo ou Messi : qui est le footballeur le "plus admiré au monde" ?

Un vaste sondage réalisé auprès de plus de 40.000 votants par la société d'études de marché YouGov a fait émerger la liste des 20 personnalités les plus admirées de la planète, en deux catégories distinctes, hommes et femmes.

Et dans le classement des hommes, les deux meilleurs footballeurs de l'ère contemporaine, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, restent les seuls footballeurs à faire leur apparition dans le top 20.

Ronaldo se place en effet à la 7ème position de ce classement dominé par Bill Gates et Barack Obama, ce qui fait de la superstar portugaise le sportif le plus populaire au monde selon ce sondage. Lionel Messi, de son côté, est également plébiscité puisque l'Argentin se place au 9ème rang.

Worlds Most Admired 2019. Our annual series, conducted this year in 41 countries, finds the most admired figures are:



Woman

1. Michelle Obama (+1)

2. Oprah Winfrey (+1)

3. Angelina Jolie (-2)



Man

1. Bill Gates (-)

2. Barack Obama (-)

1. Bill Gates (-)

2. Barack Obama (-)

3. Jackie Chan (-)