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Hussein Hamdy

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Ronaldo : « Nous abordons un match décisif contre l'Espagne, et cette rencontre face à la Croatie s'annonce comme un véritable tournant. »

C. Ronaldo
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Un sommet explosif

Cristiano Ronaldo, la star portugaise, a réagi après la qualification du Portugal pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, suite à sa victoire haletante contre la Croatie lors d’un match très disputé.

Le capitaine a d’ores et déjà donné rendez-vous à l’Espagne au tour suivant, après l’élimination des coéquipiers de Luka Modrić. Ronaldo, désigné homme du match pour la deuxième fois dans la compétition après sa première distinction face à l’Ouzbékistan, a livré un message posé après avoir reçu son prix.

Selon le quotidien espagnol AS, il a prévenu d’un ton posé : « Affronter l’Espagne ? Gardez votre calme ! Il est temps de bien se reposer, car ce sera une bataille. »

Interrogé sur son temps passé sur le banc, il a reconnu : « C’est bien plus difficile de vivre ça depuis l’extérieur, mais c’est ça, le football. »

Il a ajouté : « Aujourd’hui, nous avons dû apprendre à souffrir. Pour remporter un tournoi de cette envergure, il faut savoir endurer les épreuves. »

Il a ajouté : « Le match d’aujourd’hui a été très divertissant pour les spectateurs. Nous avons bien maîtrisé le jeu en première mi-temps, tandis que la seconde a été plus chaotique. Ils ont marqué et nous nous sommes un peu crispés, mais le tournant émotionnel s’est produit lorsque nous avons marqué le penalty. À partir de là, le match est devenu plus facile. »

La « Fusée de Madère » a conclu : « Nous avons connu des difficultés persistantes, mais c’est l’essence même de la compétition et nous devons avancer. »

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