Ronaldo, Neymar et les joueurs avec le plus d'abonnés sur Instagram

Neymar a dépassé Messi, mais Ronaldo semble intouchable. Mais qui sont les joueurs avec le plus d'abonnés sur Instagram ?

Demandez à des fans de foot quels sont les trois meilleurs joueurs du monde et vous aurez pas mal de réponses différents.

Là où le débat n'est plus permis, c'est dans le fait que Cristiano Ronaldo est la star qui possède le plus de suiveurs sur les réseaux sociaux.

313 millions de personnes le suivent sur Twitter, Facebook et Instagram. En mars de l'année dernière, Ronaldo dépassait les 121 millions de suiveurs.

Soit 31 millions de plus que celui qui occupe la seconde place, Neymar, lequel est devant Leo Messi.

Malgré son statut de retraité, David Beckham talonne (de loin) le trio de tête alors que Zinedine Zidane (16 millions) figure dans le top 25. Robert Lewandowski (12 millions) suit de loin.

Le footballeur britannique le plus suivi actuellement n'est autre que Gareth Bale (33 millions).

Chez les jeunes, Kylian Mbappé (7 millions), Gabriel Jesus (six millions), Ousmane Dembele, Harry Kane and Marcus Rashford (4 millions chacun) et Dele Alli (3 millions) sont encore très loin du Top 25.

LES FOOTBALLEURS LES PLUS SUIVIS SUR INSTAGRAM