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La soirée consacrée à honorer la légende Cristiano Ronaldo lors du match entre le Portugal et le Danemark s'est muée en soirée noire pour l'équipe de l'entraîneur Jorge Jesus, qui a encaissé une défaite humiliante 4-1 à Braga, dans le cadre de la Ligue des nations européenne. Elle s'est même transformée en soirée noire qui a gâché l'ambiance particulière installée par les supporters en début de rencontre.

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En son absence, les joueurs sont entrés sur le terrain avec des maillots floqués du nom de « Ronaldo » et du numéro 7, tandis que le public a brandi une banderole « Merci capitaine », avant que la fête ne se transforme en sifflets et en colère au fur et à mesure que l'écart se creusait au score.

La presse internationale a relayé ce qui s'est passé lors de ce match, le quotidien espagnol AS se montrant le plus virulent dans la critique, puisqu'il a opté pour un titre direct : « Cristiano ne méritait pas cela », estimant que l'hommage glacial des joueurs et du public, puis la lourde défaite, n'étaient pas dignes d'une légende qui a passé 23 ans au service de la sélection.

Marca a quant à lui décerné au Danemark le titre de véritable récipiendaire de l'hommage, en référence à la domination totale des visiteurs et à leurs quatre buts inscrits lors d'une soirée censée être dédiée aux adieux de Ronaldo. Le quotidien espagnol a par ailleurs associé ce résultat au début de l'ère post-Cristiano, la qualifiant de catastrophe.

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Le catalan Sport n'a pas eu un jugement différent, écrivant : « Humiliation du Portugal lors de la cérémonie d'hommage à Cristiano », mettant l'accent sur le contraste criant entre la célébration officielle de la légende et l'effondrement total de l'équipe face à un visiteur danois qui a exploité chaque erreur portugaise.

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En Italie, La Gazzetta dello Sport s'est concentrée sur la faible prestation du Portugal en l'absence de Ronaldo, avec ce titre : « Mauvaise image du Portugal sans CR7 : un Hojlund diabolique et le Danemark marque quatre buts », tout en soulignant que la Norvège conserve encore sa chance dans le groupe.

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Quant au français L'Équipe, il a résumé la soirée en une formule cinglante : « Une nouvelle ère, une lourde défaite », en référence au fait que le premier test du Portugal après le départ de Ronaldo s'est soldé par un effondrement manifeste face au Danemark, et non par un début prometteur pour une nouvelle génération.

Au Portugal même, la presse n'a pas été plus tendre, O Jogo écrivant que la soirée s'est muée en « cauchemar » alors qu'elle était dédiée à l'hommage à Ronaldo, tandis que le quotidien A Bola s'est interrogé : « Que s'est-il passé, Portugal ? », avant de décrire la défaite comme une « humiliation » à Braga. Le portugais Público a quant à lui commenté avec un paradoxe cinglant : « Ronaldo n'était pas présent à la cérémonie d'hommage, et le Portugal était tout aussi absent », en référence à l'absence de la légende sur le terrain et à l'évaporation de la prestation de l'équipe devant son public.

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En Grande-Bretagne, BBC Sport a qualifié le résultat d'« humiliation pour le Portugal », tandis que le Guardian a insisté sur la nette supériorité du Danemark ; de son côté, la radio talkSPORT a décrit la défaite comme une « humiliation sans précédent » dans l'histoire de la sélection, et la plus large défaite officielle du Portugal à domicile.

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Les réactions ne se sont pas limitées à la presse, puisque des campagnes de soutien à Ronaldo ont émergé sur les réseaux sociaux sous le slogan « N'insultez jamais Cristiano Ronaldo », accompagnées de commentaires du type : « Sans Ronaldo, il n'y a pas de fête », en référence au fait que son absence a laissé un vide manifeste lors de la soirée d'hommage.

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Au Brésil, le site UOL a mis en exergue le contraste entre l'atmosphère de l'hommage et la lourde défaite, et a rapporté les propos de Jorge Jesus, qui a refusé de considérer l'absence de Ronaldo comme une cause de la défaite, tout en reconnaissant les problèmes défensifs dont l'équipe a souffert.

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