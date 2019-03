Ronaldo ne jouera pas contre le Genoa avec la Juve, annonce Allegri

Cristiano Ronaldo va bénéficier de repos après son triplé inscrit contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

L'entraîneur de la , Massimiliano Allegri, a révélé que Cristiano Ronaldo ne jouerait pas dans la rencontre contre le , dimanche (12h30).



La superstar portugaise n'a pas été retenue dans le groupe de la Vieille Dame.



Avec 18 points d'avance sur au classement, la Vieille Dame est dans une position enviable pour pouvoir effectuer des rotations en compétition nationale.



Cela signifie que Ronaldo, fraîchement auteur d'un triplé en Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid, peut se reposer et se ressourcer.Allegri a déclaré à propos de son attaquant : "Cristiano avait besoin de repos et par conséquent, il ne viendra pas à Gênes.Cristiano a joué beaucoup de matches cette année."Nous nous sommes parlés et il a partagé mon idée de cette gestion lors des prochains matches jusqu'à la ."Allegri semble suggérer que Ronaldo ne figurera peut-être pas aussi souvent dans le groupe dans les semaines à venir.Il a disputé 36 matches dans toutes les compétitions cette saison, inscrivant 24 buts.