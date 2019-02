Ronaldo ne doute pas : "Ce sera une excellente année pour la Juve"

Cristiano Ronaldo a été l'auteur d'un doublé contre Parme (3-3) et ne doute pas du futur de la Juventus Turin cette saison.

Deux autres buts pour Cristiano Ronaldo avec le maillot de la Juventus (17 en championnat, meilleur buteur actuel), mais cette fois, ils n'ont pas permis à l'équipe de la Juventus de prendre trois points.

À la fin du match contre Parme (3-3), le Portugais s'est exprimé aux micros de DAZN. Selon son point de vue, la performance globale de l'équipe était très positive.



"C'est le football, je suis content du but mais pas du nul, mais c'est le football, l'équipe a bien joué en première période, Parme n'espérait que nos erreurs, mais à la fin du match, nous nous sommes un peu trompés. Il ne s'agissait que de deux erreurs tactiques de notre part."



"Comme je l'ai dit le football est comme ça, nous savons que tout le monde nous surveille parce que nous sommes la Juventus, mais nous allons bien et nous nous améliorons, je ne vois pas de problèmes aussi graves, il n'y a absolument aucune préoccupation pour l'avenir, il y a une grande confiance en toute l’équipe et l’environnement, je suis sûr que ce sera une excellente année pour la Juventus ".

Au classement de Serie A, la Juve compte 9 points d'avance sur son dauphin, Naples.