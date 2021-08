Ronaldo n'a pas toujours été appelé CR7... Quelles sont les origines de son surnom ?

Cristiano Ronaldo est connu dans le monde entier sous le nom de CR7. Le Portugais avait pourtant un autre surnom avant d'hériter du numéro 7 à Madrid.

Plusieurs noms pour une seule et même personne. Cristiano, Ronaldo, Cris, Cristiano Ronaldo, CR7. Chacun l'appelle différemment. Pour économiser des lettres et du temps, le monde opte pour le désormais connu de tous C-R-7. Un acronyme connu dans toute la planète. Mais d'où vient ce surnom attribué à la star de la Juve ?

Cristiano Ronaldo appelé "CR7", pour quelle raison ?

Il fut un temps où Cristiano Ronaldo s'appelait CR9, une histoire aujourd'hui oubliée, mais qui se confond avec la raison pour laquelle le champion portugais s'appelle désormais CR7. Intuitif pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Cristiano Ronaldo est appelé CR7 pour les initiales de son nom : C pour Cristiano et R pour Ronaldo, ainsi que le numéro qui l'a accompagné pendant presque toute sa carrière professionnelle, durant ses passages à la Juventus, à Manchester United, au Real Madrid et au Portugal.





Avant "CR7"..."CR9"

En réalité, durant la saison 2009/10, le maillot de Cristiano Ronaldo portait le numéro 9, en raison de la présence du légendaire attaquant du Real Madrid, Raul, lequel portait le numéro 7 de la Maison Blanche. L'Espagnol est parti l'année suivante, laissant au Portugais la possibilité de récupérer son numéro... et son surnom actuel. À l'époque du Sporting Lisbonne, l'équipe avec laquelle il a fait ses débuts professionnels, Cristiano Ronaldo portait même un autre numéro de maillot : le 28.