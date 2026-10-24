Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, n'est pas le premier joueur à susciter la polémique quant à savoir si l'un de ses buts devait réellement lui être attribué en Roshn Saudi League, car un autre joueur vedette du rival traditionnel, Al-Hilal, l'avait précédé dans ce cas de figure.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Fayha sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes, hier vendredi, au stade de la cité sportive d'Al-Majmaah, dans le cadre de la onzième journée de la Roshn League.

La rencontre a été marquée par le brio de Cristiano Ronaldo, qui a inscrit le deuxième but d'Al-Nassr à la 49e minute, après avoir transformé d'une tête un centre envoyé par son compatriote João Félix sur un coup franc, logeant le ballon au fond des filets.

Toutefois, certains internautes des réseaux sociaux ont alimenté la polémique, estimant que le but avait été marqué par André Girotto, défenseur d'Al-Fayha, contre son camp, et non par la star portugaise.

Le quotidien saoudien « Al-Yaum » a révélé qu'une situation similaire s'était produite en Roshn Saudi League lors de l'avant-dernière saison 2024-2025, dont la victime avait été le Serbe Aleksandar Mitrović, attaquant d'Al-Hilal à l'époque.

Le 14 septembre 2024, Al-Hilal s'est imposé face à Al-Riyadh sur le score de 3-0, au stade Prince Turki ben Abdelaziz dans la capitale saoudienne, lors de la troisième journée de la Roshn League, grâce à un doublé de Mitrović et un but de Salem Al-Dawsari.

Seize jours après le match, soit précisément le 30 septembre 2024, la Ligue saoudienne de football a annoncé que le deuxième but d'Al-Hilal était attribué à Yoann Barbet, défenseur d'Al-Riyadh, et non à Mitrović.

La Ligue a indiqué que les rapports techniques et le ralenti télévisé avaient montré que le ballon avait heurté le corps du défenseur d'Al-Riyadh avant d'entrer dans les filets, ce qui a conduit à retirer le but à l'attaquant serbe.

Cette décision a provoqué la colère des supporters d'Al-Hilal, d'autant plus que Mitrović était en lice pour le titre de meilleur buteur de la Roshn League face à la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui avait décroché ce titre la saison précédente.

Il convient de rappeler que Ronaldo a également réussi à remporter le titre de meilleur buteur cette saison, avec 25 buts, soit deux de plus que l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, qui a terminé à la deuxième place, tandis que Mitrović est sorti de la course en raison des blessures.