Ronaldo mène l’attaque. Deux changements dans le onze portugais face à l’Ouzbékistan

Cristiano Ronaldo mène l’attaque du Portugal ce mardi soir face à l’Ouzbékistan, à l’occasion de la deuxième journée du groupe 11 des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Par rapport à la première sortie face à la République démocratique du Congo, Bernardo Silva commence sur le banc, tandis que João Félix est aligné d’entrée.

Rubén Dias est aligné en charnière centrale pour suppléer Tomás Araújo, titulaire face au Congo.

Aucun autre changement n’est à signaler par rapport à l’équipe alignée lors de la première journée face à la République démocratique du Congo, qui s’était conclue sur un score de parité (1-1).

Voici la composition complète dévoilée par l’entraîneur espagnol Roberto Martínez :

Gardien : Costa.

Défense : Cancelo, Dias, Pepe, Mendes.

Milieu de terrain : Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Attaque : João Félix, Neto, Ronaldo.