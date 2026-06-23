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Ronaldo mène l’attaque. Deux changements dans le onze portugais face à l’Ouzbékistan

Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
Ouzbékistan
Coupe du monde
C. Ronaldo
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.

Bernardo Silva commence le match sur le banc des remplaçants.

Cristiano Ronaldo mène l’attaque du Portugal ce mardi soir face à l’Ouzbékistan, à l’occasion de la deuxième journée du groupe 11 des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Par rapport à la première sortie face à la République démocratique du Congo, Bernardo Silva commence sur le banc, tandis que João Félix est aligné d’entrée.

Rubén Dias est aligné en charnière centrale pour suppléer Tomás Araújo, titulaire face au Congo.

Aucun autre changement n’est à signaler par rapport à l’équipe alignée lors de la première journée face à la République démocratique du Congo, qui s’était conclue sur un score de parité (1-1).

Voici la composition complète dévoilée par l’entraîneur espagnol Roberto Martínez :

Coupe du monde
Portugal crest
Portugal
POR
Ouzbékistan crest
Ouzbékistan
UZB

Gardien : Costa.

Défense : Cancelo, Dias, Pepe, Mendes.

Milieu de terrain : Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Attaque : João Félix, Neto, Ronaldo.

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