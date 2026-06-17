La légende brésilienne Ronaldo Nazário a déclaré que Lionel Messi était le plus grand joueur de l’histoire du football, invitant la planète entière à l’admettre sans réserve après la performance historique de la star argentine lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant argentin a inscrit un superbe triplé, offrant à l’Albiceleste une victoire 3-0 face à l’Algérie lors du match d’ouverture, et inscrivant cette soirée parmi les moments les plus forts de la carrière de « la Pulga ».

« La Phénomène » a ainsi lancé, dans une déclaration forte relayée par The Sun : « Il est temps que le monde cesse de se voiler la face et accepte la vérité… Messi est le meilleur de tous les temps. »

L’ancien buteur auriverde a ajouté : « Dès que Messi pose le pied sur la pelouse, tout devient historique et élégant. Les records sont faits pour être battus, et celui qui les bat ne surprend aucun amateur de football. De plus, l’Argentine est championne du monde en titre. »

Ronaldo a conclu : « C’est une soirée inoubliable et historique qui restera à jamais gravée dans les mémoires. »

Les propos de « La Phénomène », double Ballon d’Or et l’un des meilleurs attaquants de l’histoire, résonnent avec d’autant plus de force qu’ils témoignent de l’admiration et du respect que suscite Messi auprès des légendes adverses.