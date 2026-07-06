Ronaldo « le Phénomène » critique ouvertement Ancelotti et Vinícius après la défaite contre la Norvège

Ronaldo Nazário, légende brésilienne, a vivement critiqué l’Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur de la Seleção, ainsi que Vinícius Júnior, star de l’équipe, après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Dimanche soir, la Norvège a éliminé le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, s’imposant 2-1 au stade MetLife grâce à un doublé de sa star Erling Haaland. Les Scandinaves affronteront l’Angleterre en quarts.

Ronaldo, « le Phénomène », a été l’un des premiers à critiquer la sélection brésilienne après cette élimination.

Selon le journal « AS », il a déclaré : « Honnêtement, je pense que cette élimination trouve son origine dans les décisions prises sur le banc. Carlo Ancelotti est l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football, mais il a commis de nombreuses erreurs ce soir. »

Je ne comprends toujours pas pourquoi João Pedro n’était pas dans le groupe. Il a réalisé une saison exceptionnelle, il est au sommet de son art, et le Brésil a besoin d’un attaquant capable d’apporter un plus. Prenons l’exemple d’Endrick : à chaque entrée en jeu dans ce tournoi, il a insufflé de la vitalité, de l’enthousiasme et une capacité à surprendre. Et pourtant, il a passé l’essentiel de la Coupe du monde sur le banc. Je ne comprends pas ce choix. »

Il a ajouté : « Vinícius Júnior porte aussi une part de responsabilité. Nous connaissons tous son talent, mais cette Coupe du monde ne lui a pas réussi. Il n’a jamais atteint le niveau auquel il nous a habitués en club. »

Ronaldo conclut : « Au moment où le Brésil avait besoin de ses stars, elles n’ont pas su s’imposer avec force dans le tournoi. La Norvège a mérité sa victoire, soyons clairs là-dessus. Ils étaient organisés, disciplinés, et Haaland a puni chaque erreur. Mais le Brésil a facilité la tâche de la Norvège en prenant de mauvaises décisions avant même le coup d’envoi. À ce niveau, une ou deux erreurs suffisent à éliminer une nation de la Coupe du monde. Ce soir, elles ont été bien trop nombreuses. »