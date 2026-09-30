Cristiano Ronaldo est sorti de son silence au sujet de son départ du rassemblement de la sélection portugaise, avant d'affronter le Danemark en Ligue des nations, affirmant qu'il révélerait en temps voulu les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Il a également prononcé des mots qui semblent être des adieux.

Le capitaine de la sélection portugaise a publié un communiqué sur ses comptes officiels des réseaux sociaux, après avoir quitté le lieu de résidence de l'équipe au Danemark, au moment où son avion privé se préparait à rentrer à Madrid.

Ronaldo a déclaré dans son communiqué : « Après la conférence de presse du sélectionneur national et après un entretien avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai décidé de quitter le rassemblement de la sélection. »

Il a ajouté : « En temps voulu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons qui m'ont poussé à quitter la sélection à laquelle je me suis toujours consacré. »

Le capitaine du Portugal a conclu son message en disant : « C'est maintenant le moment de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception. »

Que s'est-il passé dans l'affaire Ronaldo ?

Ronaldo a manqué l'entraînement de la sélection portugaise pour le troisième jour consécutif, un nouveau développement qui accentue la tension au sein du rassemblement, quelques minutes seulement après que le sélectionneur Jorge Jesus eut affirmé que le capitaine de l'équipe participerait à la séance d'entraînement à Copenhague.

Selon le journal portugais « A Bola », Ronaldo a quitté le stade Parken, dans la capitale danoise, ce mercredi, à bord d'une voiture appartenant à la Fédération portugaise de football, au moment où tous ses coéquipiers, à l'exception de Francisco Conceição, avaient commencé à se présenter sur la pelouse.

Le départ de Ronaldo est intervenu quelques minutes seulement après la conférence de presse qui précédait la rencontre face au Danemark, où Jorge Jesus avait affirmé que l'attaquant, âgé de 41 ans, participerait à l'entraînement, tout en laissant entendre qu'il pourrait continuer à être absent de la composition.

Jesus a déclaré : « Hier, il n'a pas refusé de s'entraîner. Francisco Conceição ne s'est pas entraîné parce qu'il était blessé, et João Félix parce que nous avons essayé d'alléger un état de fatigue, tandis que Cristiano a effectué un travail en salle de musculation. Aujourd'hui, il s'entraînera. C'est le quatrième jour, donc il s'entraînera. »

Le sélectionneur portugais a également évoqué sa décision concernant la participation de Ronaldo, affirmant qu'il était celui qui prenait la décision finale sur la composition.

Il a dit : « Je peux promettre ce que je veux. C'est moi le sélectionneur. J'ai dit au joueur qu'il ne commencerait pas le match et qu'il serait sur le banc des remplaçants. Si j'ai besoin de lui pendant 30 minutes, il jouera, et si je n'ai pas besoin de lui, il ne jouera pas. Aucun joueur ne changera mes idées, ni lui ni personne d'autre dans le football, pas même un président ; cela n'arrivera jamais. »