Ronaldo lâche une bombe : ce sera peut-être ma dernière année dans le football !

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a créé une véritable surprise au sujet de son avenir sur les terrains de football, en laissant entendre que la fin de sa carrière pourrait approcher et en affirmant qu'il avait déjà commencé à préparer l'étape qui suivra sa retraite.

Dans des déclarations au magazine américain « Vogue », Ronaldo a évoqué son avenir en dehors du rectangle vert, expliquant que la retraite footballistique ne marquera pas la fin de sa vie sportive, mais une nouvelle étape au cours de laquelle il cherchera à mettre son temps à profit dans plusieurs activités qu'il apprécie.

La star portugaise a déclaré : « J'ai entièrement planifié mon avenir », affirmant qu'il a de nombreux projets et de nombreuses choses qu'il souhaite faire après la fin de sa carrière, au point qu'il a du mal à en désigner une seule qui sera au centre de sa vie future.

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Ronaldo a ajouté : « J'ai tellement de choses qui vont m'occuper qu'il m'est difficile d'en désigner une seule », soulignant que la retraite footballistique créera un grand vide dans sa vie, et qu'il ne pourra donc pas se contenter d'une seule activité pour combler ce temps.

Le capitaine d'Al-Nassr a expliqué : « Parce que la retraite footballistique laissera un grand vide, et je devrai remplir mon temps avec des choses différentes, et non avec une seule », dévoilant certaines des choses dont il compte profiter lors de la prochaine étape.

Il a poursuivi : « Je veux profiter davantage, voyager davantage, regarder et pratiquer le padel, que j'adore », en référence à son désir de profiter davantage de sa vie après de longues années passées entre entraînements, matches et compétitions.

Ronaldo est revenu sur le parcours des 25 dernières années, affirmant qu'il veut profiter de tout ce qu'il a accompli durant cette période, et il a déclaré : « Je veux continuer à profiter de ce que j'ai accompli et de ce que nous avons accompli ensemble, car au bout du compte, ce furent 25 années remplies de sacrifices. »

Mais la déclaration la plus marquante est venue lorsque Ronaldo a ouvert la porte au scénario d'une retraite prochaine, en disant : « Ce pourrait être ma dernière année dans le monde du football, et je veux laisser un grand héritage », plaçant ainsi les amateurs de football du monde entier face à la possibilité d'assister aux derniers chapitres d'une légende exceptionnelle qui approche de la fin de sa carrière.